Donyell Malen erkent dat hij zich geen beter debuut voor het Nederlands elftal had kunnen wensen. De aanvaller van PSV bekroonde zijn invalbeurt vrijdagavond tegen Duitsland met een doelpunt, waardoor hij een belangrijk aandeel in de 2-4-zege van Oranje had.

"Ik denk dat elke jongen hier van droomt", zei een trotse Malen na het duel in Hamburg in gesprek met de NOS. "Je mag invallen in het hol van de leeuw. Als je dan een doelpunt mag maken én we nog winnen, is dat gewoon iets heel moois."

De twintigjarige Malen kwam in de 58e minuut het veld in voor Marten de Roon en zag Frenkie de Jong een minuut later al de 1-1 aantekenen. Het debuterende PSV-talent zorgde twee treffers later in de 79e minuut zelf voor de 2-3 door van dichtbij raak te schieten op aangeven van Georginio Wijnaldum.

"Eerst dacht ik dat Georginio me niet zag. Ik begon heel hard te roepen en daarna gaf hij de bal perfect", blikte Malen terug op zijn eerste doelpunt in het shirt van het Nederlands elftal. "Ik bleef goed naar de bal kijken en hij zat er uiteindelijk mooi in."

"Van Duitsland winnen is altijd lekker en zeker op deze manier. Dat is wel iets wat in de kleedkamer leeft. Ik denk dat iedereen heel erg trots op elkaar is, want dit is een heel belangrijke wedstrijd voor ons in aanloop naar het EK."

Donyell Malen is dolblij na zijn eerste treffer voor Oranje. (Foto: Getty Images)

Frenkie de Jong hecht niet veel waarde aan eerste goal

Waar Malen zijn interlanddebuut opluisterde met een doelpunt, tekende Frenkie de Jong voor zijn eerste treffer in het shirt van Oranje. De tienvoudig international schoot na een uur op behendige wijze de gelijkmaker binnen.

"Ik ben superblij dat ik mijn eerste goal heb gemaakt, maar het is niet zo dat ik zo veel waarde hecht aan goals dat ik denk: feestje. Het is wel leuk natuurlijk", bleef de middenvelder van FC Barcelona nuchter in gesprek met FOX Sports.

De Jong zag dat Oranje in de tweede helft tegen Duitsland een stuk beter voor de dag kwam dan voor rust, al is de oud-Ajacied niet van mening dat hij en zijn ploeggenoten in de eerste helft ondermaats speelden.

"Ik vond het niet zo slecht als ik veel mensen hoor zeggen. Het was niet top, maar we hadden wel de controle en speelden natuurlijk ook niet tegen een slechte tegenstander. Als je met 2-4 bij Duitsland wint, heb je het gewoon goed gedaan."

