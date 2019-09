Joachim Löw vindt dat Duitsland vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal een terechte nederlaag (2-4) heeft geleden. De bondscoach van 'Die Mannschaft' is niet te spreken over de manier waarop zijn elftal speelde in Hamburg.

"Ik ben niet alleen teleurgesteld over het resultaat. Nederland was over negentig minuten gewoon de betere ploeg en daarom vind ik onze nederlaag terecht", zei een kritische Löw na de doelpuntrijke wedstrijd in het Volksparkstadion.

Het verschil tussen de eerste en tweede helft was groot tijdens het treffen tussen de twee sterkste landen in groep C. Duitsland kwam voor rust amper in de problemen en leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Serge Gnabry, maar in het tweede bedrijf richtte Oranje zich helemaal op.

Nederland kwam via Frenkie de Jong en een eigen doelpunt van Jonathan Tah op voorsprong en trok - ondanks de gelijkmaker van Toni Kroos in de 73e minuut - in de slotfase aan het langste eind door treffers van debutant Donyell Malen en Georginio Wijnaldum.

"Jammer genoeg heb ik geen enkel moment het gevoel gehad dat we controle over de wedstrijd hadden", bekende Löw. "We leden te veel balverlies en konden niet gevaarlijk worden. Na rust werd Nederland sterker en sterker. We speelden vooral ballen terug op doelman Manuel Neuer en dat is niet de tactiek die ik voor ogen had."

Donyell Malen en Georginio Wijnaldum waren belangrijk voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Neuer waarschuwt voor scenario van WK 2018

Door de nederlaag voor eigen publiek is het gat tussen nummer twee Duitsland en nummer drie Nederland in poule C nog maar drie punten. Oranje heeft bovendien een duel minder gespeeld dan de ploeg van Löw, die maandag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen koploper Noord-Ierland speelt.

"We moeten onszelf nu niet in de put praten, want we hebben straks die drie punten tegen Noord-Ierland nodig. Op het WK 2018 hebben we meegemaakt dat in voetbal alles kan gebeuren", waarschuwde keeper Neuer, doelend op de verrassende uitschakeling van de Duitsers in de groepsfase van dat toernooi.

"Dat had niemand echt voorspeld en daarom moeten we elke wedstrijd serieus nemen. Het wordt niet makkelijk in Belfast. Noord-Ierland heeft alles nog gewonnen en sinds het EK van 2016 weten we dat het altijd moeilijk is om te scoren tegen zulke tegenstanders."

Waar Duitsland maandag een uitwedstrijd tegen het nog ongeslagen Noord-Ierland wacht, speelt het Nederlands elftal een uitduel met het nog puntloze Estland. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie