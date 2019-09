Neymar heeft vrijdagavond (lokale tijd) zijn eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld. De aanvaller was in de oefeninterland van Brazilië tegen Colombia (2-2) verantwoordelijk voor het vierde doelpunt in Miami. Ajax-verdediger Sergiño Dest maakte zijn officieuze debuut voor de Verenigde Staten.

De laatste keer dat Neymar in actie kwam, was op 6 juni in de vriendschappelijke interland tegen Qatar. De 27-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain raakte snel geblesseerd in dat duel en moest daardoor de Copa América laten schieten.

Dit seizoen speelde Neymar nog geen wedstrijd voor PSG, omdat hij de laatste maanden veelvuldig in verband werd gebracht met een transfer naar FC Barcelona. Nu de transfermarkt gesloten is en Neymar zijn eerste duel weer heeft gespeeld, lijkt niets een rentree in de selectie van van de Franse topclub nog in de weg te staan.

Neymar speelde de hele wedstrijd tegen Colombia en tekende in de 58e minuut voor de 2-2. Casemiro had de score in de twintigste minuut geopend uit een corner van Neymar, waarna Luís Muriel Colombia later in de eerste helft met twee treffers aan een voorsprong hielp.

Ook David Neres mocht nog zijn opwachting maken. De aanvaller van Ajax kwam zes minuten voor tijd het veld in voor Everton-aanvaller Richarlison, maar ook hij kon Brazilië niet meer aan de overwinning helpen.

De kans is groot dat Neymar na de interlandperiode weer zijn eerste minuten voor PSG gaat maken. De ploeg van trainer Thomas Tuchel hervat de competitie volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen RC Strasbourg Alsace.

Neymar maakte zijn rentree. (Foto: Pro Shots)

Ajacied Dest debuteert voor VS in oefenduel

Ajax-verdediger Dest debuteerde voor de Verenigde Staten. De rechtsback stond in de basis en deed 67 minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico in East Rutherford (0-3-verlies).

De pas achttienjarige Dest kan naast voor de VS ook voor Nederland uitkomen, maar het opkomende talent ontving nog geen uitnodiging voor (Jong) Oranje. Dat kan nog wel gebeuren, want Dest heeft nog geen officiële wedstrijd voor de VS gespeeld.

Dest beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. Hij kreeg in de return tegen PAOK in de derde voorronde van de Champions League een basisplek door de schorsing van Noussair Mazraoui en stond ook in de laatste duels aan de aftrap.

Bij Mexico vervulde Érick Gutiérrez een belangrijke rol, want de middenvelder van PSV tekende in de 78e minuut voor de tweede treffer. Javier Hernández had de score na twintig minuten geopend en het slotakkoord was in de 82e minuut voor Uriel Antuna.

Sergiño Dest tijdens zijn eerste wedstrijd voor de VS. (Foto: Getty Images)