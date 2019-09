Virgil van Dijk vindt dat het Nederlands elftal de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland meer dan terecht heeft gewonnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman zegevierde in Hamburg na een knappe comeback met 2-4.

"Ik vond dat er niet heel veel aan de hand was vandaag", concludeerde Van Dijk na afloop van de wedstrijd bij de NOS. "De manier waarop we de 1-0 tegen kregen was jammer, want daarvoor kregen wij een grote kans. Maar dat is voetbal. Ik vond dat we wel domineerden, al kon het van kant wisselen iets sneller."

Duitsland kwam al na negen minuten op voorsprong door een doelpunt van Serge Gnabry. In het eerste deel van de tweede helft boog Oranje de achterstand om via treffers van Frenkie de Jong en Jonathan Tah (eigen doelpunt).

Vervolgens kreeg 'Die Mannschaft' een strafschop na een handsbal van Matthijs de Ligt en werd dit buitenkansje benut door Toni Kroos.

Toni Kroos benut de strafschop, waardoor Duitsland weer op gelijke hoogte komt. (Foto: Pro Shots)

'Ik kon het niet geloven dat de bal op de stip ging'

Van Dijk vond het belachelijk dat de bal op de penaltystip ging. "De scheidsrechter wilde het nog even spannend maken", liet hij cynisch weten. "Ik kon niet geloven dat de bal op de stip ging, want Matthijs had niks door. Het is jammer dat hij dan beslist dat het een penalty is."

Ondanks de 2-2 bleef Nederland hoop houden op de overwinning en elf minuten voor tijd luisterde invaller Donyell Malen zijn interlanddebuut op met een treffer. In blessuretijd zorgde Georginio Wijnaldum vervolgens voor de beslissing.

"We bleven doorgaan en hebben verdiend gewonnen", vond de aanvoerder. "Het geloof was er, zeker weten. Ik vond het verrassend dat Duitsland inzakte en hoopte op balverlies van ons."

Georginio Wijnaldum en Donyell Malen vieren de beslissende 2-4 van Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Bij vlagen speelden we uitstekend'

Door de overwinning staat Oranje met zes punten uit drie wedstrijden derde in groep C. Noord-Ierland gaat met twaalf punten aan kop en Duitsland bezet met negen punten de tweede plaats. Die twee landen hebben al vier wedstrijden gespeeld.

"Deze zege is heel belangrijk. We waren vol vertrouwen en dat was ook terecht. We hebben een geweldig elftal. Bij vlagen speelden we uitstekend en Duitsland had het lastig tegen ons", besloot Van Dijk.

Oranje vervolgt de EK-kwalificatiecampagne maandag met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Estland, die nog geen enkel punt pakte.

De spelers van Oranje bedanken de meegereisde supporters in Hamburg. (Foto: Pro Shots)

