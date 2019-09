België is vrijdag ook in de uitwedstrijd tegen San Marino zonder puntenverlies gebleven in de EK-kwalificatiecyclus: 0-4. Polen liet met een 2-0-nederlaag bij Slovenië voor het eerst punten liggen en Kroatië met 0-4 in Slowakije.

België kwam in San Marino pas enkele minuten voor rust op voorsprong. Michy Batshuayi benutte een strafschop, nadat Jan Vertonghen in het zestienmetergebied werd vastgehouden door Mirko Palazzi.

Dries Mertens verdubbelde de marge na een klein uur spelen. De aanvaller van Napoli, die net was ingevallen, tikte een voorzet van Nacer Chadli binnen. Enkele minuten later was Chadli zelf trefzeker na geklungel in de defensie van San Marino en in blessuretijd bepaalde Batshuayi ook de eindstand.

België gaat met vijftien punten aan kop in groep I en wordt op drie punten gevolgd door Rusland, dat een moeizame overwinning boekte bij Schotland: 1-2. Artem Dzyuba en Yuri Zhirkov maakten de doelpunten voor de Russen, nadat John McGinn de score had geopend voor de Schotten.

In de derde wedstrijd in deze groep speelde Kazakchstan met 1-1 gelijk op Cyprus, waardoor de Kazakken nu met zeven punten knap derde staan.

Slovenië viert de openingstreffer van Aljaz Struna tegen Polen. (Foto: Pro Shots)

Polen lijdt eerste puntenverlies bij Slovenië

In groep G leed Polen na vier overwinningen de eerste nederlaag. Tegen Slovenië moest de ploeg van bondscoach Jakub Brzeczek treffers van Aljaz Struna en Andraz Sporar incasseren. Desondanks blijven de Polen met twaalf punten aan kop in hun poule.

De voorsprong op nummer twee Oostenrijk, dat in Salzburg met 6-0 uithaalde tegen Letland, bedraagt drie punten. Marko Arnautovic was twee keer trefzeker voor de thuisploeg, waarvan eenmaal uit een strafschop.

In groep E kwam Kroatië wel tot winst bij Slowakije. Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Bruno Petkovic en Dejan Lovren scoorden namens de verliezend WK-finalist, die zich met negen punten uit vier duels naast Hongarije voegt. De Hongaren gaan dankzij een beter onderling resultaat aan kop in deze poule.

Wales boekte in dezelfde groep een moeizame 2-1-thuiszege op Azerbeidzjan dankzij een late treffer van Gareth Bale. De Welshmen staan met zes punten derde.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie