John van 't Schip is teleurgesteld over zijn debuut als bondscoach van Griekenland. Zijn ploeg verloor donderdag met 1-0 bij Finland in de EK-kwalificatie.

Deelname is daardoor ver weg voor het Europees kampioen van 2004. De Grieken staan op vier punten uit vijf wedstrijden en houden alleen Liechtenstein onder zich.

"Dit is teleurstellend en het wordt nu een moeilijk verhaal. We bouwen verder aan een sterke ploeg voor de toekomst", zei Van 't Schip na de wedstrijd in Tampere.

"Of de penalty van Finland terecht was, weet ik niet. Voor rust verdedigden we goed, al leden we op een gegeven moment te veel balverlies."

Griekenland wacht nog vijf wedstrijden in groep J. De ploeg van Van 't Schip speelt nog tegen achtereenvolgens Liechtenstein (thuis), Italië (uit), Bosnië en Herzegovina (thuis), Armenië (uit) en opnieuw Finland (thuis).

Feest bij de Finnen na de overwinning op Griekenland. (Foto: Pro Shots)

'Spel in de tweede helft biedt houvast'

Ondanks het pijnlijke verlies zag Van 't Schip, die in juli tekende bij de Griekse bond, ook genoeg positieve punten. De oud-coach van PEC Zwolle zag dat zijn ploeg probeerde te domineren.

"In de tweede helft heb ik het voetbal gezien dat ik wilde zien. Dat biedt houvast. We hebben niet veel gecreëerd, maar we probeerden Finland wel onderdruk te zetten."

De coach gunde Willem II'ers Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis hun debuut en was tevreden over het duo. "Vrousai heeft laten zien dat hij technisch heel goed is en Pavlidis was ook gevaarlijk", zei hij.

De thuiswedstrijd tegen Liechtenstein is zondag. De achterstand op nummer twee Finland in poule J is acht punten.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie