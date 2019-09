Diego Maradona is aangesteld als trainer van Gimnasia y Esgrima. De 58-jarige voormalig sterspeler tekende bij de hekkensluiter van de Argentijnse Superliga donderdag een contract tot het einde van het seizoen.

Maradona stond tot juni aan het roer bij de Mexicaanse tweedeklasser Dorados. Hij stopte daar wegens gezondheidsredenen en onderging een maand later een knie-operatie in Buenos Aires. Daarvan is hij nu voldoende hersteld.

Bij Gimnasia y Esgrima zit Maradona op 15 september voor het eerst op de bank bij de thuiswedstrijd tegen Racing Club. Zijn nieuwe ploeg heeft uit de eerste vijf wedstrijden pas één punt gepakt en staat daarmee troosteloos onderaan.

De voormalige Wereldvoetballer van het Jaar was als coach eerder werkzaam bij Al Wasl en Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten en Dynamo Brest in Wit-Rusland.

Zijn grootste trainersklus had hij tussen 2008 en 2010 als bondscoach van Argentinië. Op het WK in Zuid-Afrika strandde hij met zijn land in de kwartfinales.