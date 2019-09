Spanje is weer een stap dichter bij het EK van 2020 gekomen. De drievoudig Europees kampioen versloeg donderdag in Boekarest Roemenië met 1-2. John van 't Schip verloor bij zijn debuut als bondscoach van Griekenland met 1-0 van Finland.

Spanje, dat ook de vier eerdere wedstrijden in groep F had gewonnen, kwam na een half uur spelen op voorsprong dankzij een benutte penalty van Sergio Ramos. Paco Alcácer verdubbelde de voorsprong nadat hij vlak na rust aan het eind stond van een vloeiende Spaanse aanval.

Desondanks kreeg de ploeg van bondscoach Robert Moreno het in de tweede helft nog lastig. Eerst zorgde Florin Andone in de 59e minuut voor de aansluitingstreffer, waarna Spanje na een rode kaart voor Diego Llorente in de slotfase verder moest met tien man. Roemenië, waar Ajacied Razvan Marin in de basis stond, kwam ondanks een enorme kans in blessuretijd niet meer langszij.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan het vorige week overleden dochtertje van Luis Enrique. De voormalig bondscoach legde in juni wegens privé-omstandigheden zijn functie neer.

Met de maximale score van vijftien punten uit vijf wedstrijden gaat Spanje ruim aan kop in groep F. Zweden, dat mede dankzij twee goals van oud-Willem II'er Alexander Isak met 0-4 won op de Faeröer, volgt op vijf punten. Noorwegen (8 punten) en Roemenië (zeven punten) mogen ook nog hopen op EK-deelname.

De nummers één en twee uit de tien kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi, dat volgend jaar in twaalf verschillende landen wordt gehouden. De overige vier tickets worden verdeeld via de play-offs van de Nations League.

Uitslagen EK-kwalificatie: Groep D:

Gibraltar-Denemarken 0-6

Ierland-Zwitserland 1-1

Groep F:

Faeröer - Zweden 0-4

Noorwegen-Malta 2-0

Roemenië-Spanje 1-2

Groep G:

Israël-Noord-Macedonië 1-1

Groep J:

Armenië-Italië 1-3

Bosnië-Herzegovina-Liechtenstein 5-0

Finland-Griekenland 1-0

Teleurstellend debuut Van 't Schip

Van 't Schip beleefde een teleurstellend debuut als bondscoach van Griekenland. Hij verloor in Tampere met 1-0 van Finland, een directe concurrent in groep J.

De oud-coach van onder meer PEC Zwolle en FC Twente werd in juli aangesteld als opvolger van Angelos Anastasiadis, maar pas deze week officieel gepresenteerd.

Teemu Pukki maakte in de tweede helft het enige doelpunt. De aanvaller van Norwich City benutte een penalty, die was toegekend na een overtreding van Dimitris Kourbelis.

Marios Vrousai van Willem II speelde de hele wedstrijd mee, zijn ploeggenoot Vangelis Pavlidis viel een kwartier voor tijd in. PSV-spits Kostas Mitroglou zat niet bij de selectie.

Door de nederlaag is het EK voor de Europees kampioen van 2004 ver weg. De Grieken hebben na vijf duels pas vier punten en houden daarmee alleen Liechtenstein onder zich.

Italië heeft net als Spanje na vijf wedstrijden nog geen punt ingeleverd. (Foto: Pro Shots)

Italië wint tegen tien man Armenië

In de poule van Finland en Griekenland gaat Italië aan de leiding. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini boog donderdag tegen Armenië, dat de hele tweede helft met tien man speelde, een achterstand om in een 1-3-overwinning. Met vijftien punten uit vijf wedstrijden lijkt plaatsing voor het EK een kwestie van tijd.

Italië kwam na elf minuten verrassend op achterstand door toedoen van Aleksandr Karapetyan. Na een half uur spelen zorgde Torino-spits Andrea Belotti voor de gelijkmaker.

Die stand bleef lang op het scorebord staan. Pas dertien minuten voor tijd, toen Armenië door een rode kaart van doelpuntenmaker Karapetyan al geruime tijd met tien man speelde, zette Lorenzo Pellegrini Italië eindelijk op voorsprong. Een eigen doelpunt van de Armeense keeper Aram Airapetyan betekende drie minuten later de beslissing.

Voor Italië is het, na de 3-1-nederlaag tegen Frankrijk in september 2006, al de 35e EK-kwalificatiewedstrijd op rij die niet wordt verloren. Geen land is al zo lang ongeslagen in duels waarin wordt gestreden voor een EK-ticket.