Ronald Koeman vindt dat het Nederlands elftal vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland vooral van de eigen kracht uit moet gaan. De bondscoach verwacht niet dat beide landen elkaar in tactisch opzicht nog zullen verrassen.

"Je moet er tegen Duitsland geen hardloopwedstrijd van maken, want dat ga je niet winnen", waarschuwt de bondscoach donderdag tijdens de persconferentie in Hamburg, waar de favorieten in groep C vrijdag om 20.45 uur tegenover elkaar staan.

"We moeten er voetballend in slagen om de vrije mensen te vinden", zegt Koeman, die hoopt dat Oranje ook optimaal gebruik maakt van de snelheid voorin. "Je mag weleens inzakken en hopen op fouten van de tegenstander, want daar hebben we ook de spelers voor."

Nederland en Duitsland staan al voor de vierde keer in korte tijd tegenover elkaar. Eind 2018 in de Nations League was Oranje met vier punten in de twee onderlinge duels de bovenliggende partij. In maart ging Duitsland in de EK-kwalificatiereeks met een 2-3-zege aan de haal in Amsterdam.

"Ik denk niet dat we elkaar in tactisch opzicht nog kunnen verrassen", zegt Koeman, die verwacht dat beide landen elkaar weinig toe zullen geven. "Ik geloof niet dat er een uitgesproken favoriet is. Ik vind dat beide landen een hele goede ontwikkeling doormaken. En de vorige wedstrijden hebben al aangetoond dat het erg dicht bij elkaar ligt."