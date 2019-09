Ronald Koeman vindt dat het Nederlands elftal vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland vooral van de eigen kracht uit moet gaan. De bondscoach verwacht niet dat beide landen elkaar in tactisch opzicht nog zullen verrassen.

"Je moet er tegen Duitsland geen hardloopwedstrijd van maken, want dat ga je niet winnen", waarschuwt de bondscoach donderdag tijdens de persconferentie in Hamburg, waar de favorieten in groep C vrijdag om 20.45 uur tegenover elkaar staan.

"We moeten er voetballend in slagen om de vrije mensen te vinden", zegt Koeman, die hoopt dat Oranje ook optimaal gebruikmaakt van de snelheid voorin. "Je mag weleens inzakken en hopen op fouten van de tegenstander, want daar hebben we ook de spelers voor."

Nederland en Duitsland staan al voor de vierde keer in korte tijd tegenover elkaar. Eind 2018 in de Nations League was Oranje met vier punten in de twee onderlinge duels de bovenliggende partij. In maart ging Duitsland in de EK-kwalificatiereeks met een 2-3-zege aan de haal in Amsterdam.

"Ik denk niet dat we elkaar in tactisch opzicht nog kunnen verrassen", zegt Koeman, die verwacht dat beide landen elkaar weinig toe zullen geven. "Ik geloof niet dat er een uitgesproken favoriet is. Ik vind dat beide landen een heel goede ontwikkeling doormaken. En de vorige wedstrijden hebben al aangetoond dat het erg dicht bij elkaar ligt."

'Kunnen mooie stap zetten naar EK'

Hoewel Oranje plaatsing voor het EK volledig in eigen hand heeft, ziet de stand in groep C er een tikkeltje onheilspellend uit. Nederland heeft, als gevolg van de deelname aan het eindtoernooi van de Nations League, pas twee duels gespeeld en daaruit drie punten gehaald.

Noord-Ierland, dat alleen pas tegen de 'kleintjes' Wit-Rusland en Estland speelde, voert de stand aan met twaalf uit vier. Duitsland speelde drie duels en haalde daaruit het maximale aantal van negen punten.

"Er staat voor ons wel wat meer druk op dan voor Duitsland", erkent Koeman. "Maar bij een mooi resultaat morgen kunnen we een heel mooie stap zetten. En zo niet, dan moeten we nog steeds in staat zijn om het EK te halen."

De bondscoach, die donderdag met 23 fitte spelers arriveerde in Hamburg, liet zoals gebruikelijk weinig los over zijn basisopstelling. "Maar het zou slecht zijn als ik heb getwijfeld. Ik heb hier vanaf juni over kunnen nadenken. Vergeleken met de laatste interlands zal ik ook weinig veranderen."

Virgil van Dijk trainde donderdag met Oranje in het Volksparkstadion van Hamburg. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk: 'Tijd om weer een eindtoernooi te halen'

Net als de bondscoach denkt ook Virgil van Dijk dat Nederland en Duitsland goed aan elkaar gewaagd zijn. "Je kan ons wel met elkaar vergelijken. We hebben moeilijke tijden gehad, maar hebben nu een goede lichting spelers en zijn weer vol vertrouwen."

De aanvoerder vindt dat het voor Oranje in ieder geval zaak is om na het EK van 2016 en het WK van 2018 niet voor de derde keer op rij plaatsing mis te lopen. "Het is tijd om weer eens actief te zijn op een eindtoernooi. Een zege op Duitsland zou ons daar enorm bij helpen."

"Wij denken ook dat dit mogelijk is, maar we zullen beter moeten verdedigen dan in de vorige drie duels met hen in het afgelopen jaar. Wij weten wat we beter moeten doen. En we denken ook te weten hoe we ze pijn kunnen doen."