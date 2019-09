Joachim Löw houdt vrijdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje vast aan Manuel Neuer als eerste doelman. De bondscoach van Duitsland sluit echter niet uit dat Marc-André ter Stegen later in de EK-kwalificatie onder de lat zal staan.

De 33-jarige Neuer is al tijden de eerste doelman én aanvoerder van Duitsland, maar hij heeft flinke concurrentie van Ter Stegen. De keeper van Barcelona is onomstreden onder de lat bij de Catalanen en is bovendien zes jaar jonger, waardoor hij Löw een luxeprobleem bezorgt.

"We kiezen in ieder geval voor de wedstrijd tegen Nederland voor Manuel", zei Löw donderdag op zijn persconferentie voor het treffen met Oranje. "Afgelopen jaar was ik in Barcelona en heb ik Ter Stegen verteld dat hij zijn duels nog gaat krijgen. Laten we afwachten wie er maandag (Noord-Ierland uit) onder de lat staat."

Naast Ter Stegen zal Leon Goretzka niet in het veld staan in Hamburg, waar de Duitsers het opnemen tegen Nederland. De aanvallende middenvelder van Bayern München heeft een lichte blessure en het duel met Oranje komt voor hem te vroeg.

"Dat is een tegenvaller, want voor een jong team is het goed om zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling te spelen", benadrukt Löw. "Desondanks gaan we met een uitstekend gevoel de wedstrijd in."

Joachim Löw kiest 'gewoon' voor Manuel Neuer tegen Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Nederland is sterk verbeterd'

Het tweede treffen tussen Nederland en Duitsland - 'Die Mannschaft' was in maart in de eerste ontmoeting met 2-3 te sterk - wordt belangrijk voor het verloop van de EK-kwalificatie. De Duitsers hebben negen punten uit drie wedstrijden, terwijl Oranje op drie punten uit twee duels staat. Noord-Ierland won zijn eerste vier groepsduels en is koploper in de EK-kwalificatiepoule met twaalf punten.

Toni Kroos is beducht voor de ontmoeting met het Nederlands elftal. De twee landen kwamen elkaar in de groepsfase van de Nations League ook al tegen en toen wisten de Duitsers niet te winnen van Oranje (3-0-verlies en 2-2-gelijkspel).

"Nederland is in de laatste twee jaar sterk verbeterd", ziet de middenvelder van Real Madrid. "De wedstrijden zijn altijd van een hoog niveau. Wij hebben onze limiet nog niet bereikt, maar Nederland is ook in staat elke tegenstander pijn doen. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen."

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Duitsland en Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in Hamburg. Het andere duel in groep C dat vrijdag gespeeld wordt, gaat tussen Estland en Wit-Rusland.

Stand in groep C EK-kwalificatie 1. Noord-Ierland 4-12 (+5)

2. Duitsland 3-9 (+11)

3. Nederland 2-3 (+3)

4. Estland 3-0 (-11)

5. Wit-Rusland 4-0 (-8)

