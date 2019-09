Vincent Kompany vindt dat racisme in de voetballerij in stand wordt gehouden doordat er bij de autoriteiten geen mensen werken die zich kunnen verplaatsen in slachtoffers als Romelu Lukaku. De verdediger van Anderlecht roept op tot meer diversiteit bij de betrokken instanties.

"Het probleem ligt bij de organisaties die over dit onderwerp beslissingen moeten nemen. Als je de bestuursleden van de FIFA, de UEFA, de Italiaanse of de Engelse competitie bekijkt, dan zie je een duidelijk gebrek aan diversiteit", benadrukt Kompany in gesprek met Sky Sports.

"Die mensen hebben geen idee wat slachtoffers van racisme doormaken en daardoor kunnen ze ook geen goede sancties opleggen. Er moet meer diversiteit komen om dat te veranderen. Romelu is overigens het slachtoffer van iets afschuwelijks dat niet alleen in het voetbal, maar in de hele maatschappij voorkomt."

De uitspraken van Kompany komen enkele dagen na de racistische leuzen van de Cagliari-fans aan het adres van Lukaku. De spits van Internazionale benutte zondag een strafschop in de wedstrijd op Sardinië (1-2-winst), waarna supporters van de thuisclub apengeluiden maakten.

Romelu Lukaku is het laatste slachtoffer van racisme. (Foto: Pro Shots)

Harde kern Inter steunt Cagliari-fans

Terwijl Lukaku en Cagliari nog maar eens benadrukten dat er meer tegen racisme moet worden gedaan, kwam de harde kern van Inter met een verklaring naar buiten waarin het opmerkelijk genoeg de fans van Cagliari steunt. Volgens de Curva Nord is er geen sprake van racisme en waren de apengeluiden "een teken van respect".

Het Italiaanse voetbal wordt al langer geteisterd door racistische supportersgroepen en Kompany vreest dat dat niet snel zal veranderen. "We hebben het over besluitvormers die een slachtoffer van racisme zoals Romelu gaan vertellen hoe hij zich moet voelen, terwijl ze totaal niet weten wat diegene in zijn leven heeft meegemaakt. Daar zit het echte probleem."

Niet alleen Lukaku is in het verleden racistisch bejegend op de Italiaanse velden. Ook Moise Kean, Blaise Matuidi en Sulley Muntari werden in het recente verleden allemaal beschimpt vanwege hun huidskleur.