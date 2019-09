Manchester United-middenvelder Nemanja Matic heeft de druk op manager Ole Gunnar Solskjaer opgevoerd. De bankzitter vindt dat de Noor verantwoordelijkheid moet nemen als 'The Red Devils' dit seizoen niet om de landstitel meedoen.

"De coach kiest een elftal dat om het kampioenschap moet strijden. Als er niet genoeg wordt gewonnen om dat te bewerkstelligen, draagt hij de verantwoordelijkheid", zegt Matic donderdag in gesprek met Sky Sports.

Manchester United deed vorig seizoen al geen moment mee om de titel en kent ook nu een teleurstellende seizoensstart. De Mancunians wonnen slechts een van de eerste vier competitiewedstrijden en leden onder meer een pijnlijke thuisnederlaag tegen Crystal Palace (1-2).

Dat Matic degene is die de druk opvoert, is niet heel opmerkelijk. De 31-jarige Serviër, vorig seizoen nog een vaste kracht, bleef in de eerste drie competitieduels op de bank en deed afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Southampton slechts 22 minuten mee.

Nemanja Matic legt de druk bij Ole Gunnar Solskjaer. (Foto: Getty Images)

'Moet aantonen dat de coach fout zit'

Solskjaer koos in de eerste wedstrijden van het seizoen voor een centraal middenveld bestaande uit Paul Pogba en Scott McTominay. Toch zegt Matic dat hij persoonlijk geen problemen heeft met zijn coach, die sinds eind vorig jaar aan het roer staat na het ontslag van José Mourinho.

"Ik zit nu al voor een langere tijd in de voetballerij en ik heb in de laatste tien jaar voor al mijn clubs bijna alle wedstrijden gespeeld. Nu moet ik accepteren dat ik op de bank zit en dat doe ik ook", aldus de voormalige speler van Chelsea, Vitesse en Benfica.

"Ik heb de trainer verteld dat ik het niet met zijn beslissing eens ben, maar het is zijn taak om een team samen te stellen. Het is aan mij om zo hard mogelijk te werken, zodat ik aan kan tonen dat de coach fout zit en ik weer in de basis kom te staan. Dat is waar ik thuishoor."

Manchester United, dat dit seizoen in de groepsfase van de Europa League onder meer AZ treft, vervolgt de competitie na de interlandperiode op 14 september met een thuiswedstrijd tegen Leicester City.

