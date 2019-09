De KNVB heeft woensdag het aanvangstijdstip van 34 wedstrijden in de Eredivisie aangepast om Ajax, AZ, Feyenoord en PSV extra rust te verschaffen voor Europese duels. Die vier clubs wisten zich vorige week te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League of Europa League.

De KNVB benadrukt dat de verschuivingen voortvloeien uit afspraken met alle Eredivisieclubs en de Eredivisie CV. "Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van lokale autoriteiten en afspraken die de clubs hebben gemaakt met FOX Sports", schrijft de bond.

Bij 11 van de 34 duels is het aanvangstijdstip met een dag vervroegd of uitgesteld. Bij de overige 23 wedstrijden blijft de speeldag hetzelfde, maar is de aftrap op een vroeger of later tijdstip.

Opvallend is dat de wedstrijd Ajax-Willem II van zaterdag 7 december is verplaatst naar vrijdag 6 december. De drie traditionele topclubs spelen doorgaans niet op vrijdagavond. Ajax krijgt echter een dag extra rust omdat de club op dinsdag 10 december zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League speelt tegen Valencia.

Eerder stelde de KNVB al drie duels in de vierde speelronde (Feyenoord-AZ, PSV-FC Groningen en Ajax-Fortuna Sittard) uit vanwege de play-offduels in de Champions League en Europa League. De drie wedstrijden worden eind september ingehaald.

Wedstrijden met nieuwe speeldatum AZ-Heracles van 28 september naar 29 september

PEC Zwolle-PSV van 28 september naar 29 september

VVV-Heerenveen van 29 september naar 28 september

PSV-VVV van 5 oktober naar 6 oktober

Vitesse-Utrecht van 6 oktober naar 5 oktober

PEC Zwolle-Ajax van 2 november naar 1 november

Willem II-PSV van 9 november naar 10 november

PSV-Heerenveen van 23 november naar 24 november

Emmen-PSV van 30 november naar 1 december

Ajax-Willem II van 7 december naar 6 december

VVV-Emmen van 6 december naar 7 december

