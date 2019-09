Vera Pauw is woensdag aangesteld als bondscoach van de Ierse vrouwenploeg. De Nederlandse krijgt de opdracht om de formatie aan een ticket voor het EK 2021 te helpen.

De 56-jarige Pauw zat dinsdagavond al op de tribune bij de EK-kwalificatiewedstrijd van Ierland tegen Montenegro in Dublin, die met 2-0 werd gewonnen. De 89-voudig Oranje-international zal per direct de taken van Tom O'Connor overnemen.

"Ik kijk er heel erg naar uit om Ierland voor de rest van deze EK-kwalificatiereeks te leiden", zegt Pauw op de site van de Ierse voetbalbond. "Ik ben onder de indruk van wat ik tegen Montenegro heb gezien en ik geloof erin dat we samen heel mooie resultaten kunnen boeken."

Pauw was in aanloop naar het WK van deze zomer in Frankrijk nog adviseur van de vrouwenploeg van Thailand, maar ze besloot daar vlak voor de eerste groepswedstrijd om onbekende redenen mee te stoppen.

Pauw onlangs nog werkzaam voor Thailand

Thailand was het vijfde land waarvoor Pauw werkzaam was. Tussen 2004 en 2010 was ze bondscoach van Oranje, terwijl ze ook de nationale ploegen van Schotland (1998-2004), Rusland (2011-2013) en Zuid-Afrika (2013-2016) onder haar hoede had.

Pauw was eveneens trainer van het Amerikaanse Houston Dash, dat uitkomt in de hoogste vrouwencompetitie in de Verenigde Staten. De geboren Amsterdamse tekende daar eind 2017 een contract, maar besloot amper een jaar later te vertrekken.

Het duel met Montenegro was de eerste wedstrijd voor Ierland in de EK-kwalificatie. De ploeg van Pauw zit verder in een poule met Duitsland, Griekenland en Oekraïne. De groepswinnaars en de drie beste nummers twee van alle poules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2021.