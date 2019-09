Middenvelder Emre Can heeft woensdag hard uitgehaald naar Juventus en coach Maurizio Sarri. De Duitser is woedend omdat hij niet voor de groepsfase van de Champions League is ingeschreven.

De selectie voor de Champions League mag slechts uit 25 spelers bestaan, waarvan er minimaal acht in eigen land opgeleid dienen te zijn. Omdat Juventus maar vijf spelers heeft die hun opleiding in Italië genoten, mag de ploeg slechts 22 spelers op de lijst zetten.

Can kreeg dinsdag een telefoontje van Sarri dat hij ervoor heeft gekozen hem niet te selecteren. "Dit is extreem schokkend voor mij", zegt een zwaar teleurgestelde Can woensdag in gesprek met Bild. "Het gesprek duurde slechts een minuut en ik kreeg geen goede reden waarom ik niet bij de selectie zit. Dit maakt me heel erg boos."

Can claimt dat hij deze zomer meerdere aanbiedingen van andere clubs kreeg en zelf ook wel oren had naar een nieuw avontuur. De middenvelder besloot bij Juventus te blijven, omdat de leiding van de 'Oude Dame' hem zou hebben beloofd dat hij ingeschreven zou worden voor de groepswedstrijden in de Champions League.

"Vorige week is mij door de club het een en ander beloofd en daarom ben ik nu zo boos. Ik zal mijn conclusies trekken en met de club praten als ik terugkeer van deze interlandperiode", aldus Can, die zich momenteel met Duitsland voorbereidt op de EK-kwalificatieduels met Oranje en Noord-Ierland.

Emre Can kwam vorig seizoen in actie tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ook Mandzukic niet op CL-lijst Juventus

De 25-jarige Can tekende in de zomer van 2018 bij Juventus. De 21-voudig international speelde in zijn eerste seizoen 38 officiële wedstrijden, waaronder de verloren return tegen Ajax (1-2) in de kwartfinales van de Champions League.

'Juve' haalde met Aaron Ramsey en Adrien Rabiot deze zomer al twee vergelijkbare middenvelders - Ramsey en Rabiot kwamen transfervrij over van respectievelijk Arsenal en Paris Saint-Germain - en zij staan in tegenstelling tot Can wél op de lijst.

Can is niet de enige opvallende naam die ontbreekt, want ook spits Mario Mandzukic is buiten de boot gevallen. De Kroaat had vorig seizoen nog een vaste basisplek, al kwam hij in de laatste competitieduels niet meer in actie door een blessure.

Giorgio Chiellini is ook niet ingeschreven voor de Champions League, de ervaren verdediger moet minimaal zes maanden revalideren van een kruisbandblessure.

Matthijs de Ligt is wel ingeschreven voor de Champions League. Overigens mogen clubs na de groepsfase nog drie aanpassingen doen aan hun selectie, als ze de knock-outfase van de Champions League bereiken.