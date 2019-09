De Curva Nord, de harde kern van Internazionale, heeft het in een open brief opgenomen voor de fans van Cagliari. Inter-spits Romelu Lukaku werd zondag racistisch bejegend door supporters van de Sardiniërs, maar volgens de fanatieke aanhang van de Milanese club is dat de normaalste zaak van de wereld.

De 26-jarige Lukaku, die deze zomer overkwam van Manchester United, verzilverde zondag in de tweede helft van de uitwedstrijd van Internazionale tegen Cagliari een strafschop en bracht de stand zo op 1-2. Na zijn winnende treffer liet het thuispubliek apengeluiden horen.

Lukaku zei na het duel dat er in Italië strenger moet worden opgetreden tegen racisme en Cagliari zelf plaatste op de site een verklaring waarin de club om hulp vraagt. Uitgerekend de harde kern van Inter neemt het op voor de fans van Cagliari en schrijft in een open brief aan haar eigen spits Lukaku dat de supporters geen kwade bedoelingen hadden.

"We vinden het erg vervelend als je dacht dat hetgeen in Cagliari gebeurde racistisch was", staat in een verklaring op de Facebook-pagina van de Curva Nord. "Je moet begrijpen dat Italië anders is dan veel Noord-Europese landen, waar racisme een écht probleem is. Italiaanse fans zijn niet racistisch."

"In Italië proberen we verschillende dingen uit om ons team te helpen en onze tegenstanders nerveus te maken. Niet om ze racistisch te bejegenen, maar om ze in de war te laten raken. De fans van Cagliari maakten die geluiden omdat ze bang waren dat je zou scoren. Dat doen wij soms ook bij tegenstanders, en dat zullen we in de toekomst ook blijven doen. Het is een vorm van respect."

Harde kern maakt verwijt richting Lukaku

Racisme is al veel langer een probleem bij meerdere clubs in Italië. Moise Kean, Blaise Matuidi en Sulley Muntari werden in het recente verleden ook allemaal beschimpt vanwege hun huidskleur.

Lukaku hoeft in de strijd tegen racisme in ieder geval niet op steun van zijn eigen fanatieke supporters te rekenen. De harde kern van Inter vindt zelfs dat de Belgische international door zijn uitspraken een probleem veroorzaakt dat niet bestaat.

"Racisme is iets volledig anders en dat weten alle Italiaanse fans. Het enige wat je bereikt door te zeggen dat racisme in Italië moet worden aangepakt, is dat de onderdrukking van alle supporters in dit land erger wordt. Help alsjeblieft het ware racisme aan te pakken en maak duidelijk dat Italiaanse fans niet racistisch zijn."

Lukaku maakte deze zomer voor zo'n 70 miljoen euro de overstap van Manchester United. De 81-voudig international van België staat na twee competitiewedstrijden voor Inter op twee doelpunten.

