De Spaanse bondscoach Robert Moreno is bereid een stap terug te doen als Luis Enrique ooit terug wil keren in die functie. De oud-trainer van FC Barcelona nam in juni om privéredenen ontslag als keuzeheer van de nationale ploeg.

"Als Luis op een dag besluit om terug te keren, dan zou ik met alle plezier een stap terug doen en weer met hem samenwerken", aldus Moreno op een persconferentie. "Ik beschouw Luis als een vriend en vriendschap komt altijd op de eerste plaats."

De 49-jarige Enrique werd in juli 2018 aangesteld als bondscoach van Spanje en vertrok een klein jaar later weer vanwege problemen in de privésfeer. Vorige week werd bekend dat zijn dochter op achtjarige leeftijd is overleden aan botkanker.

"Het was een heel lastige week", zei Moreno, die zich met Spanje nu op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië en de Faeröer van deze week richt. "We zullen proberen om een beetje blijdschap te brengen op een heel vervelend moment. Dat is het enige dat we kunnen doen als spelersgroep."

Luis Enrique nam in juni ontslag als bondscoach van Spanje. (Foto: Pro Shots)

Spanje fier aan kop in EK-kwalificatie

Moreno was de assistent van Enrique en fungeerde na diens vertrek de eerste drie wedstrijden als interim-coach, waarna hij later definitief werd aangesteld als keuzeheer van de Spanjaarden.

De wereldkampioen van 2010, die ook de EK's van 2008 en 2012 won, staat er op dit moment goed voor in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar. Spanje, koploper in groep F, verloor in de eerste vier wedstrijden nog geen punt en incasseerde slechts twee treffers.

Naaste belager Zweden heeft al vijf punten minder dan Spanje, dat de kwalificatiereeks donderdagavond vervolgt met een uitwedstrijd tegen Roemenië. Drie dagen later staat het thuisduel met de Faeröer op het programma.

