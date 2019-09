Daniëlle van de Donk heeft gemengde gevoelens bij de 3-0-zege van de Oranjevrouwen op Turkije. De middenvelder is blij met het gewonnen EK-kwalificatieduel, maar ziet heel veel ruimte voor verbetering.

"Het is een beetje dubbel. We waren niet heel sterk en kunnen tien keer beter", zei Van de Donk, die met een prachtig doelpunt voor 2-0 zorgde, na de wedstrijd in Heerenveen bij Veronica.

"Het is jammer dat het er niet uit kwam, al ben ik natuurlijk hartstikke blij dat we met 3-0 hebben gewonnen. Na twee wedstrijden hebben we een doelsaldo van 10-0. Zo hoort het."

Halverwege was het in het Abe Lenstra Stadion 1-0 door een doelpunt van Stefanie van der Gragt. Na de treffer van Van de Donk maakte Sherida Spitse er uit een penalty nog 3-0 van.

De overwinning volgde vier dagen na de start van de EK-kwalificatie, waarbij Estland met liefst 0-7 werd verslagen.

Van de Donk zorgde met een subtiel balletje voor de tweede treffer tegen Turkije. (Foto: Pro Shots)

'Vermoeidheid mag geen excuus zijn'

Van de Donk hoopt dat Oranje in de volgende wedstrijden beterschap toont. "We waren nu iets vermoeider, maar dat mag geen excuus zijn", aldus de middenvelder van Arsenal.

"Na een mindere eerste helft hebben we het in de tweede helft redelijk opgepakt, maar toen wilde de tegenstander niet meer echt en was het een kwestie van uitspelen."

Over plaatsing voor het EK van 2021 maakte ze zich geen zorgen. "We moeten in deze poule gewoon eerste worden. Het ziet er voorlopig goed uit en hopelijk spelen we de volgende keer beter dan vanavond."

De Oranjevrouwen gaan na de eerste twee duels aan de leiding in poule A. Alle groepswinnaars plaatsen zich uiteindelijk voor het EK, net als de drie beste nummers twee. De overige nummers twee spelen play-offs.