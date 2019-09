De Oranjevrouwen hebben dinsdag ook hun tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 gewonnen. In Heerenveen werd Turkije eenvoudig met 3-0 verslagen.

Halverwege was het 1-0 door een kopbal van verdediger Stefanie van der Gragt. In de tweede helft breidde Daniëlle van de Donk de score uit met een prachtige treffer en was het slotakkoord voor Sherida Spitse, die een strafschop benutte.

Nederland had vrijdag in en tegen Estland al met 0-7 gewonnen en gaat na de eerste twee speelrondes aan de leiding in groep A. Rusland heeft eveneens zes punten, maar een minder doelsaldo.

De volgende groepswedstrijden zijn volgende maand, wanneer de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman eerst afreist naar Slovenië (4 oktober) en vier dagen later in Eindhoven tegenover Rusland staat.

Kosovo is de andere tegenstander van Oranje in poule A. De winnaars van de negen poules plaatsen zich voor het EK, net als de drie beste nummers twee. De andere zes nummers twee spelen play-offs.

De geblesseerde Vivianne Miedema (rechts) werd in Heerenveen in het zonnetje gezet als topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen. (Foto: Pro Shots)

Oranje zonder Martens en Miedema

In het bijna uitverkochte Abe Lenstra Stadion waren de Oranjevrouwen vanaf de eerste minuut - ook zonder de geblesseerde sterspelers Lieke Martens en Vivianne Miedema - zoals verwacht veel beter dan Turkije.

De ploeg van Wiegman zette direct druk en dat leverde snel kansen op. Lineth Beerensteyn schoot net over, een inzet van Jill Roord was te zacht en Van de Donk trof de lat.

Nog binnen het kwartier stond Nederland op voorsprong. Het doelpunt werd gemaakt door Van der Gragt, die bij een corner met een kopbal scoorde. De Turkse keeper zag er daarbij niet goed uit.

Na het doelpunt leek Oranje wat gas terug te nemen, al kon Turkije nooit voor problemen zorgen. Voor rust kreeg de regerend Europees kampioen nog één grote kans, waarbij Van de Donk in de weg stond bij een kopbal van Beerensteyn.

Daniëlle van de Donk zorgde op prachtige wijze voor de 2-0. (Foto: Pro Shots)

Nederland ook na rust veel beter

In de tweede helft veranderde er niets aan het spelbeeld: Nederland viel aan en keeper Sari van Veenendaal kreeg vrijwel niets te doen.

Wederom werd er vroeg gescoord en de manier waarop was fraai. Spitse stuurde Van de Donk de diepte in en de middenvelder van Arsenal rondde in één keer af met een subtiel balletje in de verre hoek.

Tegenvaller was vervolgens dat Shanice van de Sanden, die eindelijk weer eens in de basis stond, zich moest laten vervangen met een blessure. De keeper van Turkije landde op haar been.

De verwachte monsterscore van Oranje kwam er niet, al mocht het publiek in Heerenveen nog wel een keer juichen. Beerensteyn werd gevloerd, waarna Spitse de toegekende strafschop benutte.

Shanice van de Sanden viel uit met een blessure. (Foto: Pro Shots)