Marcel Keizer is dinsdag ontslagen als trainer van Sporting CP. De vijftigjarige Nederlander was pas tien maanden in dienst bij de Portugese topclub.

Voormalig Ajax-trainer Keizer tekende in november vorig jaar een contract voor 2,5 jaar in Estádio José Alvalade. Hij volgde daar de ontslagen José Peseiro op.

Het ontslag van Keizer lijkt het gevolg van een matige competitiestart. Uit de eerste vier wedstrijden haalde de ploeg zeven punten. Zondag werd door twee tegengoals in de slotfase een 2-3-thuisnederlaag geleden tegen Rio Ave. Daarnaast was er kritiek op de speelstijl van de ploeg.

"Ik hoop dat Sporting veel succes boekt, net als in het afgelopen seizoen. Ik wil iedereen bedanken voor een geweldige tijd", aldus de vijftigjarige Keizer voor de camera van Sporting TV.

"Portugal is een geweldig land om in te werken. Ik kijk terug op een geweldige tijd met twee prijzen en nu is het tijd voor iemand anders."

Keizer won beide Portugese bekertoernooien

Keizer won tijdens zijn korte dienstverband in Portugal beide nationale bekertoernooien: de Taça da Liga en de Taça da Portugal. In de competitie eindigde Sporting op de derde plaats.

Met het vertrek van de Noord-Hollander komt een eind aan de Nederlandse inbreng bij Sporting. Spits Bas Dost maakte vorige week de overstap naar Eintracht Frankfurt.

Voor zijn aanstelling bij Sporting was Keizer trainer bij Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was zijn eerste klus nadat hij in december 2017 werd ontslagen bij Ajax. Eerder stond de voormalige middenvelder aan het roer bij Telstar, FC Emmen en SC Cambuur.