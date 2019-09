Frenkie de Jong kijkt tevreden, maar ook kritisch terug op zijn eerste weken in Barcelona. De middenvelder van Oranje is blij dat hij in de basis staat, al beseft hij dat hij nog lang niet zijn beste spel heeft laten zien.

"Ik vind het helemaal niet slecht gaan, maar sommige mensen lijken al in paniek te raken", zegt De Jong dinsdag in Zeist, waar hij met Oranje traint in aanloop naar de EK-kwalificatieduels tegen Duitsland (vrijdag) en Estland (volgende week dinsdag).

"Ik ben pas net bij Barcelona en heb drie wedstrijden in de basis gespeeld op het middenveld. Als je ziet welke spelers we allemaal hebben rondlopen, dan is dat voor mij een goed begin. Maar ik weet ook wel dat ik beter moet spelen."

De 22-jarige Jong speelde de laatste twee duels als een van de twee aanvallende middenvelders, terwijl hij bij Ajax en Oranje doorgaans een van de twee defensieve middenvelders was. Sergio Busquets krijgt bij zijn club de voorkeur als controleur.

De Jong heeft er geen probleem mee als hij voor langere tijd als aanvallende middenvelder wordt opgesteld. "Mijn positie bij Barcelona is net even anders. Als ik daar blijf spelen, dan moet ik zorgen dat ik daar van grote waarde ben voor het team."

Frenkie de Jong stond bij de eerste duels van Barcelona in de basis, maar speelde onopvallend. (Foto: Pro Shots)

'Ik schrik niet als ik een keer op de bank beland'

Barcelona kende een slechte competitiestart, met een nederlaag tegen Athletic Bilbao (1-0), een zege op Real Betis (5-2) en een gelijkspel tegen Osasuna (2-2). De Jong omschrijft zijn eigen spel in die duels als "vlak".

"Vooral tegen Betis kwam ik heel weinig aan de bal, veel minder dan ik gewend ben. Mijn kwaliteiten zijn een man meer creëren, indribbelen en mensen vrijspelen tussen de linies. Dat moet ik veel meer laten zien. Maar ik ben nog lang niet in paniek, hoor."

"Dat zou ik ook niet raken als ik een keer op de bank zou belanden. Bij grote clubs speelt misschien maar een enkeling alle wedstrijden. Zoals Lionel Messi bij Barcelona, op dat niveau schat ik mezelf nog niet in nu. Als straks het dubbele programma begint met Europese wedstrijden, zal er gerouleerd worden. Ik schrik dan niet als ik dan een keer niet zou spelen."

De Jong kan teambesprekingen in Spaans al volgen

Vorige week werd De Jong bij een gala in Monaco uitgeroepen tot beste middenvelder in Europa van het afgelopen seizoen. Zijn nieuwe teamgenoten in Barcelona zien hem dan ook direct als volwaardige teamgenoot.

"Alle spelers zijn heel toegankelijk en proberen me te helpen. Dat helpt wel bij het aanpassen. Ik voel me goed in Spanje", vertelt hij.

Het wennen aan een nieuwe omgeving verloopt soepel. De teambesprekingen in het Spaans kan hij al volgen. "Ze eten daar wat later en het is er wat warmer dan in Nederland, maar dat is juist wel lekker natuurlijk."

"We moeten het ook niet groter maken dan het is. Het gaat om het voetbal en dat is overal hetzelfde. Natuurlijk zijn de speelwijze en het niveau van de competitie wat anders, daar moet ik meer aan wennen dan aan de Spaanse cultuur."

Stand in groep C EK-kwalificatie 1. Noord-Ierland 4-12 (+5)

2. Duitsland 3-9 (+11)

3. Nederland 2-3 (+3)

4. Estland 3-0 (-11)

5. Wit-Rusland 4-0 (-8)

'We horen gewoon op het EK te staan'

De toegenomen verwachtingen horen bij zijn gegroeide status, beseft De Jong. Hij sprak er bij Oranje over met Matthijs de Ligt, die na zijn vertrek bij Ajax veel kritiek te verduren kreeg in zijn eerste wedstrijd voor Juventus.

"Dan hoor je hoe het voor hem is en dan kun je elkaars situatie vergelijken. Matthijs heeft natuurlijk meer dan genoeg kwaliteiten om daar te slagen", vindt De Jong. "Hij is nog jong en staat nu al in de basis bij een topclub."

Net als er op clubniveau hooggespannen verwachtingen zijn, is ook de sfeer rondom Oranje veranderd. "Precies een jaar geleden stond ik voor het eerst in de basis en verloren we van Frankrijk. Toch was iedereen na afloop positief", aldus de ex-Ajacied.

"Nu wordt er veel meer verwacht en dat is natuurlijk een goede zaak. Dat is wat we als Nederlands elftal moeten willen. We horen gewoon op het EK te staan en zullen proberen de komende kwalificatiewedstrijden te winnen."

Duitsland tegen Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in het Volksparkstadion in Hamburg en dinsdag speelt Oranje eveneens om 20.45 uur in en tegen Estland. Als Nederland niet bij de beste twee in de poule eindigt, krijgt het in de play-offs een herkansing om het EK van 2020 te halen.