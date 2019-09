Na de monsterzege van vrijdag op Estland (0-7) vervolgen de Oranjevrouwen de EK-kwalificatie dinsdagavond met een thuiswedstrijd tegen Turkije. Oud-international Leonne Stentler ziet in groep A amper gevaren voor Nederland en denkt dat het elftal er een jaar voor de Olympische Spelen goed voorstaat.

"Oranje is absoluut aan haar stand verplicht om de poule te winnen en zich voor het EK te kwalificeren. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren, wil dat mislukken", benadrukt de 33-jarige Stentler vooruitblikkend op het groepsduel in gesprek met NUsport.

"Het enige wat kan gebeuren, is dat ze tegen ploegen komen te spelen die zich volledig ingraven en het scoren niet zo makkelijk gaat. Niet elke uitwedstrijd zal eenvoudig worden. Maar dit team is in de afgelopen vier jaar zo volwassen geworden, dat de speelsters precies weten hoe ze met dat soort duels om moeten gaan."

De Oranjevrouwen zitten naast Estland en Turkije in een poule met Kosovo, Slovenië en Rusland. Met Turkije treft Nederland dinsdag in het nagenoeg uitverkochte Abe Lenstra Stadion 'slechts' de nummer 62 van de wereldranglijst - Nederland staat derde op de FIFA-ranking - en dus ligt er opnieuw een grote score op de loer.

"Het zou zomaar 5-0 kunnen worden", verwacht zestienvoudig international Stentler. "Rusland lijkt me op papier de sterkste ploeg, al is het een beetje koffiedik kijken. Deze landen bereiken vrijwel nooit een groot toernooi en zie je niet vaak spelen. Misschien zijn ze sterker dan we denken, maar dat verwacht ik niet."

De Oranjevrouwen zijn de grote favoriet in groep A. (Foto: Pro Shots)

'Wiegman zal elftal willen bouwen'

De wedstrijd tegen Turkije is minder dan een jaar voor de Olympische Spelen, waar de Oranjevrouwen zich deze zomer voor plaatsten door bij de beste drie Europese landen op het WK te eindigen. Tot die tijd lijkt bondscoach Sarina Wiegman van de verliezend WK-finalist weinig aan haar elftal te hoeven puzzelen.

"Deze ploeg is relatief jong en kan tot en met het EK 2021 nog mee", ziet Stentler. "Er zitten wel twee à drie spelers op de bank die in de basis kunnen staan en de concurrentiestrijd vergroten. Shanice van de Sanden lijkt haar basisplek te verliezen en de vraag is waar Jill Roord komt te spelen als Lieke Martens weer fit is. Hopelijk krijgen ook jonge talenten kans op speeltijd in de kwalificatieduels, want die hebben nog veel ervaring nodig."

Stentler, die in haar loopbaan voor ADO Den Haag en Ajax speelde, is in ieder geval niet bang dat het grote krachtsverschil met de ploegen in de EK-kwalificatie ervoor zorgt dat de Oranjevrouwen gemakzuchtig of met minder motivatie in het veld staan.

"Je speelt voor Oranje, er hangt EK-kwalificatie aan vast en zo zijn er nog wel meer uitdagingen. Wiegman zal in aanloop naar de Spelen bovendien aan haar elftal willen bouwen. Ik weet zeker dat zij ook bij supermakkelijke wedstrijden in de kleedkamer zal roepen dat haar elftal tot het maximale moet gaan. En dat zal Oranje ook doen."

De wedstrijd tussen Nederland en Turkije begint dinsdag om 20.00 uur in Friesland. Het is de vijftigste interland van de Oranjevrouwen onder bondscoach Wiegman, die niet over de geblesseerde Vivianne Miedema kan beschikken. De poulewinnaar en de beste drie nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.