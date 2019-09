Manuel Neuer denkt dat het publiek in Hamburg vrijdagavond een spannend duel voorgeschoteld krijgt tussen Duitsland en Nederland. Volgens de aanvoerder van 'die Mannschaft' geven beide landen elkaar weinig toe.

"Het wordt een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige teams, die we hopelijk in ons voordeel te kunnen beslissen", blikt de doelman van Bayern München dinsdag op een persconferentie in Hamburg, waar vrijdag om 20.45 wordt afgetrapt, vooruit op het EK-kwalificatieduel tussen de twee favorieten in groep C.

Duitsland ging in maart in het eerste onderlinge duel in de poule met een 2-3-overwinning aan de haal. Nico Schulz maakte in de Johan Cruijff ArenA in de laatste minuut het winnende doelpunt, nadat Oranje eerder terug was gekomen van een 0-2-achterstand.

"Nederland heeft daar laten zien dat het een goed op elkaar ingespeeld team is, met veel snelheid en variatie", weet Neuer. "Bovendien zijn ze dodelijk voor het doel en ook gevaarlijk bij standaardsituaties."

Manuel Neuer blikt tijdens de persconferentie vooruit op het duel van vrijdag met Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Hebben nog tot de zomer de tijd'

Duitsland is met de maximale score van negen punten uit drie duels sterk begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2020. De ploeg van bondscoach Joachim Löw laat daarmee zien dat het op de weg terug is na een mislukt WK, waar het al in de groepsfase sneuvelde.

"Er is veel veranderd in het team en er zijn veel nieuwe spelers gekomen", weet Neuer. "We zijn bezig met een proces dat nog verder zal moeten rijpen in de komende wedstrijden en trainingen. We hebben gelukkig nog tot de zomer, al zullen we ook nu al moeten presteren."

Waar de 33-jarige Neuer met Duitsland in 2014 het WK won, ontbreekt de Europese titel nog op zijn erelijst. "Het is niet alleen voor mij, maar voor het hele team een droom om het EK te winnen. Al is het nog te vroeg om nu al zo ver vooruit te kijken."

Duitsland speelt drie dagen na de ontmoeting met Oranje in Belfast tegen Noord-Ierland, met twaalf punten uit vier duels koploper in groep C. Het Nederlands elftal, dat maandag op bezoek gaat bij Estland, heeft pas twee duels afgewerkt en haalde daaruit drie punten.