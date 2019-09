Na twee gemiste eindtoernooien op rij hoopt het Nederlands elftal zich wel te plaatsen voor het EK 2020, dat in twaalf verschillende landen wordt georganiseerd. Hoe staat het elftal van bondscoach Ronald Koeman ervoor?

Doordat Oranje in juni actief was in de finaleronde van de Nations League, heeft het pas twee EK-kwalificatieduels gespeeld. Er werd met 4-0 gewonnen van Wit-Rusland en met 2-3 verloren van Duitsland.

Alle andere landen in groep C hebben al meer wedstrijden gespeeld en het nog ongeslagen Noord-Ierland en Duitsland hebben al een flinke voorsprong op Oranje. De beste twee landen in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

Oranje speelt de komende 2,5 maand zes EK-kwalificatieduels, waaronder vier uitwedstrijden. Daarin moet de ploeg proberen een van de bovenste twee plekken in de poule te bemachtigen.

Stand in groep C EK-kwalificatie 1. Noord-Ierland 4-12 (+5)

2. Duitsland 3-9 (+11)

3. Nederland 2-3 (+3)

4. Estland 3-0 (-11)

5. Wit-Rusland 4-0 (-8)

Noord-Ierland speelt alleen nog tegen Oranje en Duitsland

Noord-Ierland heeft in zijn eerste vier pouleduels overigens alleen tegen de zwakke broeders Estland en Wit-Rusland gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael O'Neill speelt in zijn laatste vier wedstrijden alleen nog maar tegen Duitsland en Oranje.

Als twee of meer landen een gelijk aantal punten behalen, wordt eerst gekeken naar het doelsaldo en het aantal gemaakte doelpunten.

Als dat ook exact gelijk is, dan eindigt de ploeg met het hoogste aantal uitdoelpunten of het hoogste aantal zeges in uitwedstrijden bovenaan. Is er dan nog geen verschil, dan geeft de fair play-ranglijst de doorslag.

Programma Oranje in EK-kwalificatie 6 september: Duitsland-Nederland

9 september: Estland-Nederland

10 oktober: Nederland-Noord-Ierland

13 oktober: Wit-Rusland-Nederland

16 november: Noord-Ierland-Nederland

19 november: Nederland-Estland

Ontsnappingsroute via Nations League

Als Oranje niet bij de eerste twee landen van de poule eindigt, dan heeft het via de Nations League een ontsnappingsroute. Het maakt daarvoor niet uit of Nederland derde, vierde of vijfde wordt in de kwalificatiepoule.

In maart 2020 worden play-offs gespeeld om de laatste vier EK-tickets. Oranje is door de goede prestaties in divisie A van de Nations League (na groepswinst werd in de finale van Portugal verloren) al zeker van deelname aan die play-offs, in het geval de ploeg zich niet via de reguliere route voor het EK kwalificeert.

In de play-offs speelt Oranje dan een halve finale en een finale tegen andere landen uit divisie A die zich niet hebben geplaatst voor het EK, met als inzet één EK-ticket. Omdat het erg onwaarschijnlijk is dat vier landen uit de sterke divisie A zich niet rechtstreeks plaatsen voor het EK, zullen de play-offs worden aangevuld met landen uit divisie B en mogelijk divisie C.

Bekijk de eindstanden van de groepen per divisie in de Nations League