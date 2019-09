De Nederlandse clubs hebben in de zomerse transferwindow een nieuw record gevestigd. In totaal maakten 670 spelers een transfer van, naar of binnen Nederland; dat zijn er 22 meer dan in het voormalige recordjaar, 2017 (648).

De meerderheid van de transfers in deze zomer bestaat uit spelers die binnen Nederland van club veranderden (260). 177 spelers verruilden Nederland voor een buitenlands avontuur en 233 spelers bewandelden de omgekeerde weg.

Het totale aantal overschrijvingen in de zomerse transferperiode lag vorig jaar op 645, waardoor het record van 2017 toen op drie transfers na niet werd gebroken. Dat is nu dus wel het geval. In de jaren 2012 tot en met 2016 kwam het totale aantal transfers niet eens boven de zeshonderd uit.

In de laatste 24 uur van deze transferwindow werden 42 transfers beklonken. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar, maar een stuk minder dan in 2017. Twee jaar geleden maakten liefst tachtig spelers op Deadline Day de overstap naar een andere club.

De laatste zomertransfer in Nederland was om 23.15 uur definitief rond en werd tot stand gebracht door NEC en Willem II. De Nijmegenaren verhuren de Belgische aanvaller Mike Trésor Ndayishimiye voor de rest van het seizoen aan de Tilburgers.

Mike Trésor Ndayishimiye is de laatste getransfereerde speler. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord slaat nog toe op slotdag

Van de traditionele topclubs was Feyenoord de enige die de selectie op de slotdag versterkte. De Rotterdammers namen verdediger Marcos Senesi voor 6 miljoen euro over van San Lorenzo. PSV slaagde er op Deadline Day nog in om Claudio Gomes van Manchester City te huren, maar de middenvelder gaat voor de beloften uitkomen.

Zowel Ajax, PSV als Feyenoord ontving deze transferzomer meer geld dan er werd uitgegeven. De Amsterdammers verkochten onder anderen Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus) en Kasper Dolberg (OGC Nice) voor tientallen miljoenen en PSV ontving zo'n 40 miljoen euro van Napoli voor Hirving Lozano.

Feyenoord kreeg financiële slagkracht op de transfermarkt door het vertrek van middenvelder Tonny Vilhena en rechtsback Jeremiah St. Juste. Vilhena verruilde Rotterdam voor het Russische Krasnodar en St. Juste draagt vanaf dit seizoen het shirt van Bundesliga-club FSV Mainz.

Ajax kreeg van alle Nederlandse club het meeste geld binnen uit transfers en gaf ook het meeste geld uit. Quincy Promes - hij maakte voor 15,7 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Ajax - is de duurste aankoop van een Eredivisie-club deze zomer.