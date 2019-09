Ajax heeft definitief afscheid genomen van Mateo Cassierra. De 22-jarige Colombiaan tekende maandag op Deadline Day een driejarig contract bij het Portugese Belenenses.

Ajax nam Cassierra in de zomer van 2016 over van het Colombiaanse Deportivo Cali, maar de spits kon de verwachtingen in Amsterdam nooit waarmaken. Hij speelde slechts 34 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en kwam daarin vijf keer tot scoren.

Veelzeggend is dat Cassierra meer wedstrijden voor de beloften in de Eerste Divisie dan in de hoofdmacht van Ajax speelde. Voor Jong Ajax bleek de spits een stuk waardevoller, want in 46 officiële duels was hij goed voor 29 treffers en twaalf assists.

In de zomer van 2018 werd Cassierra verhuurd aan FC Groningen, maar de 'Trots van het Noorden' stuurde hem in januari 2019 vervroegd terug. Hij werd vervolgens voor anderhalf jaar verhuurd aan het Argentijnse Racing Club, maar Ajax verkoopt Cassierra nu dus aan het geïnteresseerde Belenenses.

Cassierra beschikte over contract tot medio 2021

Het is niet bekend welk bedrag met de overgang gemoeid is, al zou Ajax wel een doorverkooppercentage van 40 hebben bedongen. Het contract van Cassierra bij de 34-voudig landskampioen zou in de zomer van 2021 aflopen.

Belenenses komt uit op het hoogste niveau in Portugal. De laagvlieger pakte in de eerste vier competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen nog geen punt en staat op de zeventiende plek.

Ajax raakte op de slotdag van de transfermarkt nog een aankoop kwijt die de verwachtingen in Amsterdam niet waar wist te maken. Verdediger Lisandro Magallán, die in januari voor circa 9 miljoen euro werd gekocht, wordt verhuurd aan Deportivo Alavés. De Spaanse club heeft ook een optie tot koop.