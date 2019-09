Vyacheslav Karavaev maakt een toptransfer van Vitesse naar FC Zenit. De rechtsback maakt naar verluidt voor 8 miljoen de overstap. PEC Zwolle haalde maandag Reza Ghoochannejhad terug naar de Eredivisie en Willem II trok Miquel Nelom aan.

De 24-jarige Karavaev heeft bij Zenit een contract voor vier jaar getekend. De Russische jeugdinternational speelde anderhalf jaar voor Vitesse, dat hem destijds overnam van het Tsjechische Sparta Praag.

Karavaev is Vitesse dankbaar voor de tijd die hij in Arnhem heeft doorgebracht. "Bij Vitesse heb ik gigantische stappen gezet in mijn loopbaan. Ik ben in beeld gekomen bij het nationale elftal van Rusland en dankzij mijn anderhalf jaar in Arnhem heb ik een toptransfer afgedwongen. Ik kijk met bijzonder veel plezier terug op mijn tijd in Nederland."

Volgens technisch directeur Mo Allach had Vitesse de speler graag gehouden. "Maar we zijn niet in de financiële positie om een dergelijk substantieel bod af te wijzen. 'Kara' heeft zich bij ons geweldig gemanifesteerd. Als beloning heeft hij een transfer afgedwongen naar Zenit, een topclub waarmee hij ook nog eens in de Champions League uit gaat komen."

Tegenover het vertrek van Karavaev staat de komst van Nouha Dicko. De 27-jarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Hull City. Bij die club werkte hij al eerder samen met trainer Leonid Slutsky.

Reza Ghoochannejhad speelde eerder voor onder meer sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Ghoochannejhad keert bij PEC Zwolle terug in Eredivisie

In Ghoochannejhad heeft PEC Zwolle een nieuwe spits aangetrokken. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen komt per direct transfervrij over van APOEL en tekent voor twee jaar.

De 31-jarige international van Iran kwam op Cyprus weinig aan spelen toe. Hij werd afgelopen seizoen al een half jaar verhuurd aan Sydney FC. Eerder kwam hij uit voor onder meer FC Emmen, SC Cambuur, Standard Luik en Charlton Athletic. Van 2016 tot 2018 kwam hij voor Heerenveen 32 keer tot scoren in 76 duels.

De spits is blij om terug te keren naar Nederland, zegt hij op de website van PEC. "De Nederlandse competitie ken ik door en door en spreekt mij bijzonder aan. In Zwolle ga ik mijn uiterste best doen om het team en mijzelf door te ontwikkelen."

Miquel Nelom heeft in Willem II zijn vierde Nederlandse werkgever gevonden. (Foto: Pro Shots)

Willem II in zee met Nelom

Willem II legde de transfervrije Nelom vast. De 28-jarige linksback tekent voor één seizoen. Hij zat zonder club, nadat zijn contract bij het Schotse Hibernian in mei werd ontbonden.

Nelom speelde in de Eredivisie eerder voor Excelsior, Feyenoord en Sparta Rotterdam. In 2013 speelde de linksback zelfs nog twee interlands voor het Nederlands elftal. Hij liep eerder dit seizoen stage bij Vitesse, maar daar wist de verdediger geen contract af te dwingen.

Nelom hoopt in Tilburg het plezier weer terug te vinden. "Dat heb ik wel even gemist in mijn tijd in Schotland. Ik ben nu weer terug in Nederland en heb minimaal een jaar de tijd om de mensen in Tilburg te overtuigen van mijn kwaliteiten", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

Boere naar Duitsland, ADO haalt Bjelica

Tom Boere stapt van FC Twente over naar KFC Uerdingen, een ploeg die uitkomt op het derde niveau in Duitsland. De spits kon in Enschede niet op veel speeltijd rekenen.

De 26-jarige Boere heeft bij zijn nieuwe club een contract voor één jaar getekend. Eerder speelde hij in de jeugd van Ajax, waarna hij ook voor onder meer FC Oss en FC Eindhoven uitkwam. In het seizoen 2016/2017 werd Boere met 33 doelpunten namens Oss topscorer van de Jupiler League.

ADO Den Haag haalde met Aleksandar Bjelica een nieuwe verdediger binnen. De 25-jarige Serviër, die ook een Nederlands paspoort heeft, komt op huurbasis over van het Poolse Korona Kielce.

Bjelica is een oude bekende, want hij speelde van 2009 tot 2012 al in de Haagse jeugdopleiding. Hij kwam ook uit voor onder meer FC Utrecht, PEC Zwolle en KV Mechelen.

"Aleksandar is een speler met internationale ervaring, die leiding kan geven aan een verdediging, rust aan de bal heeft en bovenal een felle verdediger is", aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As.