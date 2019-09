Paris Saint-Germain heeft zich maandag op de slotdag van de transfermarkt nog versterkt met spits Mauro Icardi en doelman Keylor Navas. Henrikh Mkhitaryan verruilt Arsenal op huurbasis voor AS Roma, terwijl Falcao naar Turkije verhuist.

De 26-jarige Icardi wordt door de Franse landskampioen vooralsnog gehuurd van Internazionale, waar zijn contract na dit seizoen afliep.

Om de overgang mogelijk te maken, verlengde de aanvaller zijn contract in Milaan met twee jaar. Daarop werd de huurovereenkomst gesloten. 'PSG' kan de Argentijn na dit seizoen voor naar verluidt 70 miljoen euro overnemen.

Icardi was lang aanvoerder bij Inter, maar raakte in onmin met de clubleiding omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. Dit seizoen kwam hij nog niet tot spelen voor Inter, waarvoor hij in 219 wedstrijden 124 keer scoorde.

Keylor Navas verkast van Real Madrid naar Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

Ook Navas naar Parijs

Eerder op maandag trok Paris Saint-Germain ook al doelman Navas aan. De Costa Ricaanse international was bij Real Madrid tweede keus achter de Belg Thibaut Courtois. Hij tekent in de Franse hoofdstad voor vier jaar.

Hij moet in het Parc des Princes de strijd aangaan met de Spanjaard Sergio Rico, die zondag al werd vastgelegd door de Franse landskampioen.

"Ik kom hier met grote ambities", zegt Navas op de website van zijn nieuwe club. "Paris Saint-Germain is een grote en prestigieuze club en ik zal er alles aan doen om met deze club titels te pakken."

Areola gaat juist naar Madrid. De 'Koninklijke' neemt de Fransman voor de rest van het seizoen over op huurbasis en heeft geen koopoptie bedongen.

De drievoudig international van Frankrijk speelde vorig seizoen om en om wedstrijden met Gianluigi Buffon, maar de Italiaan keerde deze zomer terug naar Juventus. Bij Real wordt Areola in principe tweede keus achter Courtois.

Henrikh Mkhitaryan speelt komend seizoen in de Serie A. (Foto: Pro Shots)

Mkhitaryan van Arsenal naar AS Roma

Mkhitaryan verruilt na anderhalf jaar Arsenal voor AS Roma, waar hij komend seizoen op huurbasis gaat spelen. Hij kwam destijds over van Manchester United, terwijl Alexis Sánchez juist overstapte naar Arsenal. De Chileen verruilde United deze zomer juist voor Internazionale.

De international van Armenië kwam 59 keer uit voor de 'Gunners'. Daarin was hij goed voor negen doelpunten. Bij Arsenal kwam Mkhitaryan geregeld aan spelen toe, maar op een vaste basisplaats kon hij onder coach Unai Emery niet meer rekenen.

AS Roma had sowieso een drukke transferdag, want de club verhuurde Patrik Schick voor een seizoen aan RB Leipzig. Als vervanger nam Roma de Kroaat Nikola Kalinic eveneens op huurbasis over van Atlético Madrid.

Eintracht Frankfurt raakte na Sébastien Haller en Luka Jovic met Ante Rebic ook zijn derde topaanvaller kwijt. De Kroaat speelt de komende twee jaar op huurbasis voor AC Milan. De Portugees André Silva bewandelt de omgekeerde weg.

Falcao maakt de overstap van AS Monaco naar Galatasaray. (Foto: Pro Shots)

Falcao voor drie jaar naar Galatasaray

De Colombiaanse topspits Radamel Falcao speelt de komende drie jaar voor Galatasaray. De 33-jarige Colombiaan komt over van AS Monaco en wordt in Istanboel teamgenoot van Ryan Babel en Ryan Donk.

Falcao gaat in de Turkse hoofdstad liefst 5 miljoen euro per jaar verdienen. De aanvaller kwam eerder uit voor onder meer FC Porto, Atlético Madrid, Chelsea en Manchester United.

Galatasaray had sowieso een drukke slotdag van de transfermarkt. De club winkelde ook in de Premier League, waar middenvelder Mario Lemina (Southampton) en Florin Andone (Brighton & Hove Albion) op huurbasis werden vastgelegd.