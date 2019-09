Matthijs de Ligt heeft zich ondanks een stroeve start als Juventus-speler vol zelfvertrouwen bij het Nederlands elftal gemeld. De verdediger maakt zich geen zorgen.

De van Ajax overgenomen De Ligt kende zaterdag een ongelukkig debuut in de topper tegen Napoli en zag er bij de tegendoelpunten niet goed uit. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen overtuigde hij ook nog niet helemaal.

"Met het zelfvertrouwen zit het goed. Ik heb mijn debuut gemaakt, daar ben ik blij mee. Het is niet zo dat ik nu minder zelfvertrouwen heb", zei De Ligt maandag in Zeist tegen FOX Sports.

"Lastig is het altijd als je een overstap maakt. Je gaat naar een ander land met een andere cultuur en andere teamgenoten. Het is voor iedereen wennen, maar ik merk dat het nu al veel natuurlijker voelt dan in het begin, dus dat is fijn."

De verdediger vindt het wel prettig dat hij zich na een hectische periode bij Oranje mag melden. "Het is fijn om met elkaar ervaringen te bespreken en het is sowieso fijn om weer Nederlands te praten, dat is ook alweer een tijdje geleden."

Matthijs de Ligt trainde maandagmiddag met Oranje in Zeist. (Foto: Pro Shots)

'Journalisten kunnen schrijven wat ze willen'

Volgens de twintigjarige De Ligt vallen de tactische verschillen tussen Ajax en Juventus wel mee. "Qua speelstijl zijn er veel overeenkomsten. Daarbij zijn er allemaal ervaren topspelers die me kunnen helpen", aldus de international.

Hij maakt zich niet druk over wat de media over zijn eerste weken bij Juventus schrijven. Naar verluidt wil de Italiaanse topclub op de slotdag van de transfermarkt nog een verdediger halen.

"Ik denk hetzelfde als wat ik de afgelopen anderhalf jaar heb gedacht: journalisten kunnen schrijven wat ze willen. Alles wordt uitvergroot en als nieuws gezien, dus ik maak me er niet zo druk om."

Nederland staat vrijdag in Hamburg tegenover Duitsland in de EK-kwalificatie. Drie dagen later wordt in en tegen Estland gespeeld.