Romelu Lukaku vindt dat er strenger moet worden opgetreden tegen racisme. De spits van Internazionale werd zondag zelf het slachtoffer tijdens een wedstrijd van van zijn club bij Cagliari (1-2-zege). Cagliari zegt ook te willen helpen in de strijd tegen racisme.

"In de afgelopen maand zijn veel spelers het slachtoffer geworden van racisme. Ik gisteren ook", schrijft Lukaku maandag in een bericht op Instagram.

"Voetbal is een spel waar iedereen van moet kunnen genieten. Elke vorm van discriminatie die onze sport te schande maakt, mogen we niet accepteren", schrijft de Belgische spits.

Lukaku benutte zondag in de tweede helft een strafschop in het Serie A-duel met Cagliari en bracht de stand daarmee op 1-2 in het voordeel van Inter. Vanuit het thuispubliek waren apengeluiden te horen nadat Lukaku scoorde.

Het Instagram-bericht van Romelu Lukaku.

Fans Cagliari maakten zich vaker schuldig aan racisme

Fans van de club uit Sardinië maakten zich in het recente verleden vaker schuldig aan racisme. Moise Kean, Blaise Matuidi en Sulley Muntari werden onlangs ook beschimpt vanwege hun huidskleur.

Volgens Lukaku is het tijd dat er hard ingegrepen wordt. "Ik hoop dat alle voetbalbonden ter wereld een krachtig signaal afgeven bij elk geval van discriminatie."

De topscorer aller tijden van het Belgisch elftal vindt dat socialemediabedrijven moeten ingrijpen. "Platforms als Instagram, Twitter en Facebook moeten beter samenwerken met de voetbalclubs. Elke dag zie je wel een racistische opmerking bij een bericht over een gekleurde speler."

'Het is 2019 en we zetten stappen achteruit'

Het stoort Lukaku dat er in zijn ogen geen vooruitging is in de strijd tegen racisme. "We zeggen dit al jaren, maar er gebeurt niks. Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit."

"Als spelers moeten we één front vormen en een statement maken om het voetbal schoon en leuk te houden voor iedereen."

Lukaku maakte deze zomer voor zo'n 70 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Internazionale. In zijn eerste twee duels in de Serie A maakte hij twee treffers.

Cagliari vastberaden om 'plaag' uit te roeien

Cagliari plaatste maandag een verklaring op zijn site, waarin de club vraagt om hulp in de strijd tegen racisme. "We bevestigen opnieuw onze intentie om iedereen te identificeren en uit het stadion te verbannen die zich schuldig maakt aan dit gedrag. We zijn hier op dagelijkse basis mee bezig."

De Serie A-club schaart zich achter Lukaku. "We accepteren niet wat er gisteren gebeurd is en willen het niet bagatelliseren. We zijn solidair met Lukaku en zijn nog vastberadener dan voorheen om deze plaag uit te roeien."

"We vragen iedereen in de voetbalwereld om ons hierbij te helpen. Van de echte fans tot de stewards, van de media tot de juridische macht en van de organisatie van de Serie A tot de Italiaanse bond. Cagliari vraagt iedereen om hulp in een strijd die ons allemaal aangaat."