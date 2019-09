De Oranjevrouwen moeten het dinsdag zonder Vivianne Miedema doen in het EK-kwalificatieduel met Turkije. De topscorer aller tijden heeft te veel last van haar hamstring.

Miedema liep haar blessure vrijdag op in de met 0-7 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Ze liet zich twintig minuten voor tijd uit voorzorg wisselen.

"Ik voelde mijn hamstring wat bij mijn tweede doelpunt. We moeten voor de wedstrijd van dinsdag kijken hoe het gaat", zei Miedema na de wedstrijd waarin ze twee keer scoorde.

Het duel in en met Estland gold voor Nederland als start van de EK-kwalificatie. De aftrap tegen Turkije, dat de eerste poulewedstrijd met 2-0 van Kosovo verloor, is dinsdag om 20.00 uur in Heerenveen.

Rusland en Slovenië zijn de andere opponenten in groep A. De poulewinnaar gaat rechtstreeks naar het EK in Engeland, net als de drie beste nummers twee. De overige nummers twee spelen in de play-offs om drie tickets.

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Turkije meldde sterspeelster Lieke Martens zich vanwege een teenblessure al af bij bondscoach Sarina Wiegman. Ook Kika van Es en Liza van der Most haakten geblesseerd af.