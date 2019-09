AZ mag in ieder geval tot aan de winterstop vrijwel alle thuisduels in het stadion van ADO Den Haag spelen. De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft daar maandag toestemming voor gegeven.

AZ moet al langer uitwijken, nadat op 10 augustus een deel van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar instortte tijdens een storm. Doordat er niemand in het stadion aanwezig was, vielen er geen gewonden.

Sindsdien speelde AZ de thuiswedstrijden tegen het Oekraïense FC Mariupol (Europa League) en FC Groningen (Eredivisie) in het stadion van ADO Den Haag. Het duel in de voorronde van de Europa League tegen het Belgische Royal Antwerp werd in de Groslch Verste van FC Twente afgewerkt.

"De twee wedstrijden die AZ hier in Den Haag gespeeld heeft zijn uitstekend verlopen en dus helpen we AZ graag uit de brand", laat Krikke weten.

Het ingestorte dak van het AFAS Stadion in Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

AZ tegen Ajax mag niet in Den Haag

De Haagse burgemeester staat alleen niet toe dat de wedstrijd tussen AZ en Ajax op 15 december in Den Haag gespeeld wordt. "Dat is uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet aanvaardbaar risico." Het is nog niet bekend waar AZ-Ajax wel zal worden gespeeld.

Het speelschema van ADO en AZ staat toe dat ze beide gebruikmaken van het Cars Jeans Stadion in Den Haag. In sommige weekenden zullen er twee duels in het stadion gespeeld worden, maar omdat er kunstgras ligt in Den Haag is dat geen probleem.

AZ-directeur Robert Eenhoorn toont zich in een korte reactie op de website van AZ tevreden met de oplossing. "We zijn blij dat we tot aan de winterstop de mogelijkheid hebben om onze thuisduels in Den Haag te spelen. De samenwerking met ADO is tot nu toe meer dan uitstekend bevallen."

AZ laat groot deel van dak opnieuw bouwen

Vorige week werd bekend dat AZ een deel van het dak van het AFAS Stadion opnieuw laat bouwen. Dat besloot de club naar aanleiding van de eerste conclusies uit onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Volgens Royal HaskoningDHV is er "heel veel misgegaan" tijdens het berekenen van de constructie en de bouw van het stadion dat in 2006 werd opgeleverd. "Het dak was niet berekend op neerwaartse windbelasting, wat volgens bouwnormen van 2006 wel zou moeten", stelde het ingenieursbureau.

Op de hoofdtribune na laat AZ het dak van het hele stadion opnieuw bouwen. "We hadden twee keuzes: repareren of vernieuwen. Wij hebben besloten ongeveer drie kwart van de kap te laten vernieuwen", zei Eenhoorn vorige week.

"We willen niet één stap achteruit doen, maar juist twee vooruit. We willen zo snel mogelijk naar een veilige situatie toe."

AZ, dat momenteel zevende staat in de Eredivisie, speelt op zaterdag 14 september zijn eerstvolgende wedstrijd in Den Haag. Sparta Rotterdam is dan de tegenstander.

