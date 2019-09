Wesley Hoedt speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Royal Antwerp FC, dat de zesvoudig Oranje-international huurt van Southampton. Vurnon Anita is maandag transfervrij vertrokken bij Leeds United

De 25-jarige Hoedt staat nog tot medio 2022 onder contract bij Southampton, maar daar komt hij niet in de plannen van trainer Ralph Hasenhüttl voor. Het afgelopen half jaar verhuurden de 'Saints' de Noord-Hollander aan Celta de Vigo.

Hoedt kiest met Antwerp voor de nummer zes van het afgelopen seizoen in de Belgische Jupiler Pro League. Vorige week verloor 'The Great Old' in de play-offs om een Europa League-ticket van AZ, de club waar Hoedt de jeugdopleiding doorliep en 26 wedstrijden in de hoofdmacht speelde.

Hoedt kwam vervolgens uit voor Lazio en tekende in 2017 bij Southampton. Vorig seizoen speelde hij een half jaar voor Celta de Vigo. De laatste interland van Hoedt voor Oranje dateert van 3 september 2017 thuis tegen Bulgarije.

Antwerp contracteerde maandag, op de slotdag van de transferperiode, ook Steven Defour. De 31-jarige middenvelder, die 52 interlands speelde voor België, liet eerder op maandag zijn contract ontbinden bij Premier League-club Burnley.

Royal Antwerp FC presenteerde maandag naast Wesley Hoedt nog drie spelers. (Foto: Royal Antwerp FC)

Anita kan transfervrij op zoek naar nieuwe club

Bij Leeds United werd het contract van Anita in goed overleg ontbonden, waardoor ook hij ook na het verstrijken van de transferdeadline bij een andere club kan tekenen. De middenvelder had nog een verbintenis voor één seizoen in Leeds.

De club uit het Championship verhuurde hem afgelopen seizoen aan Willem II, waar de drievoudig Oranje-international niet altijd basisspeler was.

"De club wenst Vurnon Anita al het beste voor de toekomst", meldt de huidige nummer drie van het Championship in een korte verklaring op de website.

De dertigjarige Anita stond sinds 2017 onder contract bij Leeds, in die periode speelde hij slechts 22 duels in alle competities voor de club. Voorheen kwam hij uit voor Ajax en Newcastle United.