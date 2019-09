Virgil van Dijk maakt kans om wereldwijd te worden uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. De verdediger is een van de drie genomineerden voor de prestigieuze FIFA-prijs.

Sarina Wiegman is genomineerd in de categorie Coach van het Jaar en Sari van Veenendaal in de categorie Keepster van het Jaar.

Van Dijk mag zich al Europees Voetballer van het Jaar noemen. De Oranje-international kreeg afgelopen donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League de voorkeur boven Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die ook in de strijd om de FIFA-prijs zijn concurrenten zijn.

De 28-jarige Van Dijk werd diezelfde avond ook uitgeroepen tot beste verdediger van het afgelopen Champions League-seizoen. De oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton is een vaste kracht in het elftal van manager Jürgen Klopp, dat in juni het miljoenenbal won door Tottenham Hotspur in de finale te verslaan.

Oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt maakten deel uit van de longlist van tien spelers, maar zitten er dus niet meer bij. Datzelfde geldt voor aanvallers Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé en Mohamed Salah.

De winnaars worden op maandag 23 september bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse FIFA-gala in Milaan. De prijzen van de wereldvoetbalbond staan los van de verkiezing van het tijdschrift France Football, dat de Gouden Bal uitreikt.

Wiegman kan prijs voor tweede keer winnen

Wiegman kan voor de tweede keer in haar loopbaan wereldwijd worden uitgeroepen tot Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van de Oranjevrouwen krijgt concurrentie van Phil Neville (bondscoach Engelse vrouwen) en Jill Ellis (bondscoach van wereldkampioen de Verenigde Staten).

De 49-jarige Wiegman, die de prijs in 2017 al in de wacht sleepte, heeft haar uitverkiezing te danken aan het uitstekend verlopen WK van deze zomer in Frankrijk. De Oranjevrouwen bereikten voor het eerst in de historie de finale van het mondiale eindtoernooi, waarin de VS een maatje te groot was. Door de prestaties op het WK werd ook een olympisch ticket veroverd.

Bij de prijs voor Coach van het Jaar bij de mannen stond Ajax-trainer Erik ten Hag op de longlist, maar hij redde het niet tot de laatste drie genomineerden. Josep Guardiola (Manchester City), Klopp (Liverpool) en Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) zitten er wel bij.

Van Veenendaal dingt mede dankzij haar sterke optredens in Frankrijk mee voor de prijs Keepster van het Jaar. De sluitpost van Atlético Madrid krijgt concurrentie van de Zweedse Hedvig Lindahl en de Chileense Christiane Endler.

Naast Wiegman en Van Veenendaal kunnen de fans van de nationale ploeg in de prijzen vallen. Het Nederlandse publiek is namelijk genomineerd voor de FIFA Fan Award.