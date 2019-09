Fortuna Sittard heeft op de slotdag van de zomerse transfermarkt Leandro Fernandes gehuurd van Juventus. FC Utrecht stalt Emil Bergström tijdelijk bij FC Basel en PEC Zwolle-middenvelder Zian Flemming maakt het seizoen af bij NEC.

De negentienjarige Fernandes maakte vorig jaar de overstap vanuit de jeugd van PSV naar Turijn, waar hij zijn wedstrijden in het onder 23-team van Juventus speelde. De middenvelder is jeugdinternational van Oranje.

"Als jonge speler wil je veel speelminuten maken. Als je dan de kans krijgt dat op het hoogste niveau in Nederland te doen dan is dat een geweldige optie", zegt Fernandes op de website van Fortuna.

"Hier biedt de technische staf jonge spelers kansen en er wordt veel aandacht besteed aan hun ontwikkeling."

Emil Bergström kreeg niet zoveel speelminuten in Utrecht als hij graag gewild had. (Foto: Pro Shots)

Bergström veroverde geen basisplaats bij FC Utrecht

De 26-jarige Bergström tekende in de zomer van 2018 een tweejarig contract bij Utrecht, maar de Zweed wist geen vaste basisplek te veroveren. In zijn eerste seizoen kwam hij slechts tot vijftien officiële wedstrijden.

De nieuwe trainer John van den Brom maakte in de eerste wedstrijden van het huidige seizoen wel tijdelijk gebruik van de diensten van Bergström. Hij speelde beide duels met Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League en deed negentig minuten mee in de eerste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag.

Na dat duel kwam Bergström niet meer in actie en zondag maakte hij al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie voor het treffen met FC Twente in Enschede (3-1-verlies).

"Emil heeft vorig seizoen minder speelminuten gemaakt dan hij had gehoopt en is ook op dit moment geen basisspeler in Utrecht. Daarop heeft hij te kennen gegeven graag naar een club te gaan waar er voor hem meer perspectief op speelminuten is", aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

Flemming op huurbasis naar NEC

Ook PEC Zwolle wist op Deadline Day nog een speler te verhuren. Oud-Ajacied Zian Flemming draagt de rest van het seizoen het shirt van NEC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

De 21-jarige Flemming staat sinds vorige zomer onder contract bij PEC, dat hem overnam van Ajax. De aanvallende middenvelder speelde sindsdien 31 officiële wedstrijden voor de Zwollenaren en kwam daarin zes keer tot scoren.

"Zian is een speler met specifieke kwaliteiten die we zochten voor deze positie", zegt technisch directeur Wilco van Schaik van NEC. "Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd een sterke persoonlijkheid. Het komende jaar kan hij hier de volgende stap in zijn ontwikkeling gaan zetten."