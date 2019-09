Bas Dost is blij dat hij zijn debuut voor Eintracht Frankfurt zondag heeft kunnen opluisteren met een treffer, maar de spits merkt na het duel met Fortuna Düsseldorf (2-0-winst) wel dat hij tijd nodig heeft om weer te wennen aan het tempo in de Bundesliga.

Dost kwam aan het begin van de tweede helft het veld in en had slechts tien minuten nodig om tot scoren te komen in de Commerzbank-Arena. De Nederlander kopte van dichtbij binnen op aangeven van Gonçalo Paciência, die vier minuten voor tijd zelf de 0-2 maakte.

"Ik kwam in het veld en een van de eerste ballen die ik aanraakte, was direct een goal", blikte Dost direct na het duel terug op zijn eerste minuten. "Ik heb de treffer uitgebreid gevierd, maar daarna was ik eigenlijk al een beetje moe. Ik merk dat ik wat tijd nodig heb om weer aan het tempo in de Bundesliga te wennen."

De dertigjarige Dost speelde tussen 2012 en 2016 voor VfL Wolfsburg en maakte vervolgens de overstap naar Sporting CP, waar hij drie jaar speelde. De achttienvoudig Oranje-international tekende onlangs voor drie jaar bij Frankfurt en keerde zodoende terug op het hoogste niveau in Duitsland.

'Intensiteit is zelfs op training hoger'

Dost benadrukt dat er een groot verschil is tussen de Portugese competitie en de Bundesliga. "Ik moet nog hard werken om mijn topniveau te halen, want zelfs op de training is de intensiteit hoger dan in Portugal. Ik kan nog niet tevreden zijn, maar het is natuurlijk geweldig om te beginnen met een treffer."

Trainer Adi Hütter was eigenlijk niet van plan om debutant Dost al aan het begin van de tweede helft te brengen. "Ik was halverwege genoodzaakt om een wijziging aan te brengen. Het is natuurlijk geweldig voor Bas dat hij zijn debuut direct opluistert met een treffer. Hij leverde een grote bijdrage aan onze zege."

Dost, die eerder in zijn loopbaan voor FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen speelde, heeft door de interlandperiode de tijd om aan zijn fysieke gesteldheid te werken. Frankfurt vervolgt de competitie op zondag 14 september met een uitwedstrijd tegen FC Augsburg.

