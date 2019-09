Fred Grim vindt dat zijn collega-trainer Mark van Bommel zich niet van zijn beste kant heeft laten zien tijdens RKC Waalwijk-PSV (1-3). De coach van de Waalwijkers ergerde zich in het Mandemakers Stadion aan het gedrag van de oud-middenvelder.

Aanleiding was een moment aan de zijlijn. Steven Bergwijn passeerde Henrico Drost en speelde de bal daarbij met een wippertje op de arm van de RKC-verdediger, die zo een aanval onderbrak én al geel op zak had. Van Bommel vroeg scheidsrechter Kevin Blom om een tweede gele kaart en dus rood, tot ergernis van Grim.

"Er gebeuren dingen langs de zijlijn waarbij ik denk: dat hoef je niet te doen", zei Grim na de wedstrijd bij FOX Sports. "Op dat moment vond ik het veel te ver gaan. Als ik bij een topclub zou zitten, zou ik dat niet doen. Ik doe het niet eens bij deze club. Het is wel iets dat me steekt, maar oké."

RKC was zondagavond op weg naar een goed resultaat tegen PSV, dat bij rust op achterstand stond door een treffer van Melle Meulensteen in de 43e minuut. De Eindhovenaren richtten zich na rust op en stelden door een eigen doelpunt en treffers van Timo Baumgartl en Konstantinos Mitroglou de zege veilig.

Fred Grim ergerde zich aan het gedrag van Mark van Bommel. (Foto: Pro Shots)

'Kwamen totaal niet in de problemen'

Grim was tevreden over wat zijn ploeg in de eerste helft liet zien. "We speelden goed voetbal en kwamen totaal niet in de problemen. Op een aantal momenten na dan, waarbij we kinderlijk balverlies leden. In de tweede helft wist ik dat we teruggedrongen zouden worden. We hadden in de omschakeling moeten scoren, maar dat lieten we na."

De oud-keeper is niet van mening dat hij in de tweede helft defensiever had moeten spelen om de kansen op een punt of meer te vergroten. "Als ik met deze jongens ga verdedigen en we met tien man achter de bal hangen, dan weet ik ook zeker dat we die doelpunten tegen krijgen. En dan gaan we ze zelf ook niet maken."

Promovendus RKC pakte in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen nog maar één punt en staat daarmee stijf onderaan in de Eredivisie. De Waalwijkers vervolgen de competitie na de interlandperiode op zondag 15 september met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

"We moeten zien te overleven in de Eredivisie, maar wel met voetbal", benadrukte Grim. "Het gaat er vooral om dat we momenten in de wedstrijd leren herkennen en zakelijker worden. We moeten veel volwassener in het veld staan."

