Jaap Stam heeft geen goed woord over voor de manier waarop Bas Nijhuis zondag Willem II-Feyenoord (0-1) floot. De coach van de Rotterdammers ergerde zich de hele wedstrijd aan het gedrag van de scheidsrechter.

"Ik vond Nijhuis heel negatief én tegen ons fluiten", zei een geïrriteerde Stam zondag na het duel in Tilburg tegen FOX Sports. "Blijkbaar mag je daar niks van zeggen, want dan is meneer op zijn pik getrapt. Ik kan daar niet zo goed tegen."

Stam stak zijn ergernis over Nijhuis niet onder stoelen of banken en ging tijdens de wedstrijd meerdere keren in discussie met de 42-jarige scheidsrechter uit Overijssel. De oud-verdediger heeft vooral weinig begrip voor de houding van Nijhuis.

"Waar hij niet zo goed tegen mijn drukte kan, kan ik niet tegen zijn gedrag in het veld", aldus Stam, die ook de (relatief vele) optredens van Nijhuis in de media aanhaalde. "We kunnen allemaal voor de televisie zitten, dingen roepen en een boek schrijven. Maar we moeten normaal met elkaar blijven omgaan."

Rick Karsdorp in discussie met Bas Nijhuis. (Foto: Pro Shots)

Berghuis schiet Feyenoord naar zege

Nijhuis gaf Feyenoord een kwartier voor tijd wel een strafschop, waardoor Steven Berghuis van 11 meter de score kon openen. Het bleef bij 0-1 in het Koning Willem II Stadion en dat betekende de eerste zege van het seizoen voor Feyenoord.

"Het is heel belangrijk dat we weer eens een wedstrijd winnen, want dat hadden we nodig", benadrukte Stam. "De jongens waren gretig. In de eerste helft waren we iets te gehaast in de manier van spelen en de uitvoering kan sowieso nog beter, maar het gaat om de punten. Ik zie ons stapje voor stapje beter worden."

Feyenoord staat door de eerste overwinning van het seizoen op zes punten na vier competitieduels, goed voor de negende plek op de ranglijst. De Rotterdammers vervolgen de competitie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

