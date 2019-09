Gareth Bale heeft zondag een hoofdrol opgeëist bij Real Madrid. De aanvaller uit Wales scoorde tweede keer tegen Villarreal (2-2) en werd met twee keer geel en dus rood uit het veld gestuurd.

Het waren de eerste twee goals van Bale dit seizoen in La Liga, waar Real na drie speelronden de vijfde plaats bezet. Met het gelijkspel bij Villarreal liet de 'Koninklijke' na te profiteren van de misstap zaterdag van FC Barcelona (2-2) op bezoek bij Osasuna.

De hoofdrol van Bale is opvallend, omdat hij eerder deze zomer nog moest vertrekken bij Real. Hij was dicht bij een lucratieve overgang naar China, maar die ketste af waarna hij zich terugknokte. Tegen Villarreal maakte hij in de blessuretijd van de eerste helft op aangeven Sergio Ramos zijn eerste goal. Hij maakte daarmee de openingstreffer van Villarreal-aanvaller Gerard ongedaan.

Een kwartier voor tijd bracht Moi Gómez de thuisclub opnieuw op voorsprong, maar Bale voorkwam dat Real de eerste nederlaag van het seizoen incasseerde. Hij schoot zes minuten voor tijd in de korte hoek raak. Opmerkelijk was dat de dertigjarige Bale daarna in de derde en in de vierde minuut van de blessuretijd geel kreeg, waardoor hij met rood moest vertrekken.

Bale verlaat het veld na zijn tweede gele kaart. (Foto: Getty Images)

Atlético nog altijd zonder puntenverlies

In tegenstelling tot Real en FC Barcelona wist Atlético Madrid dit weekend wel te winnen in Spanje. De ploeg van trainer Diego Simeone was thuis met 3-2 te sterk voor Eibar en is als enige club in La Liga nog zonder puntenverlies.

Het was een zwaarbevochten zege van Atlético, want na negentien minuten stond Eibar met 0-2 voor in Wanda Metropolitano. De Braziliaan Charles en Arbilla scoorden. Nog voor rust tekende het Portugese supertalent João Félix voor de aansluitingstreffer van de Madrilenen.

Kort na rust maakte Vitolo 2-2. Daar leek het bij te blijven, tot de Ghanees Thomas Party in de negentigste toch nog de winnende goal maakte voor Atlético.

Er waren zondag nog twee wedstrijden in La Liga. Espanyol verloor thuis met 0-3 van Granada en Valencia-doelman Jasper Cillessen hield thuis zijn doel schoon tegen Real Mallorca (2-0).

Atlético Madrid gaat aan kop in La Liga. (Foto: Pro Shots)

