PSV heeft zondag een moeizame zege geboekt op bezoek bij RKC Waalwijk. De Eindhovenaren maakten in de tweede helft een achterstand ongedaan en wonnen met 1-3.

RKC speelde voor rust goed en aan het einde van de eerste helft betaalde zich dat uit via een goal van Melle Meulensteen. Het duurde tot de 65e minuut alvorens het gelijk was en dat dankte PSV aan een eigen doelpunt van RKC-verdediger Paul Quasten.

Door doelpunten in het laatste kwartier van Timo Baumgartl en invaller Konstantinos Mitroglou voorkwam PSV vervolgens dat het voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies leed.

PSV begon het seizoen met een gelijkspel (1-1) bij FC Twente, maar heeft nu drie keer op rij gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel staat op de derde plaats met evenveel punten als Ajax, dat eerder op de dag met 1-4 bij Sparta won. Vitesse gaat met een punt voorsprong aan de leiding, maar de Arnhemmers hebben een wedstrijd meer gespeeld dan de topclubs uit Eindhoven en Amsterdam.

Via Melle Meulensteen kwam RKC voor rust op een 1-0-voorsprong (Foto: Pro Shots)

RKC krijgt goede kansen voor rust

Drie dagen na de 0-4-overwinning in de play-offs van de Europa League tegen Apollon Limassol lukte het PSV zondag tegen RKC niet om meteen een hoog niveau te halen. De club uit Waalwijk kreeg in de eerste helft zelfs de beste kansen, waaronder een schot van Darren Maatsen in het zijnet.

PSV was daardoor gewaarschuwd, maar dat hielp niet. Twee minuten voor rust tekende Meulensteen namelijk voor de 1-0 voor RKC.

De zoon van René Meulensteen, die jarenlang assistent trainer was bij Manchester United, tikte binnen op aangeven van Stanley Elbers, die deze week op huurbasis overkwam van PEC Zwolle.

Timo Baumgartl maakte de belangrijke 1-2 voor PSV (Foto: Pro Shots)

Mitroglou is eerste Griek die scoort voor PSV

Na rust speelde PSV beter, al was Elbers nog dicht bij de 2-0. Het schot van de aanvaller vloog voorlangs. Vervolgens nam de druk toe van PSV, dat het tempo omhoog gooide, en na 65 minuten had dat resultaat. De voorzet kwam van Mohamed Ihattaren en RKC-verdediger Quasten gleed de bal in eigen doel.

Met spits Mitroglou als invaller voor middenvelder Rosario joeg PSV daarna door en het was Baumgartl die met zijn eerste goal in Eindhovense dienst voor opluchting zorgde. De verdediger schoot veertien minuten voor tijd de 1-2 op het scorebord.

Twee minuten later was de wedstrijd beslist. Invaller Bruma vond bij een counter Mitroglou, die de bal simpel in het doel schoof (1-3) en zo voor de eerste 'Griekse' Eredvisie-goal ooit van PSV zorgde.

Puntje van zorg was daarna wel dat PSV de wedstrijd met tien man afsloot, omdat Steven Bergwijn fysieke klachten had. Het is daardoor twijfelachtig of de aanvaller zich maandag zal melden bij Oranje, dat zich voor gaat bereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland (6 september) en Estland (9 september).

Konstantinos Mitroglou bedankt na afloop de meegereisde fans. (Foto: Pro Shots)

