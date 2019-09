Bas Dost heeft zijn debuut voor Eintracht Frankfurt in de Bundeliga zondag opgeluisterd met een doelpunt. De spits tekende voor de gelijkmaker in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.

De dertigjarige Dost, die eerder deze week na stroeve onderhandelingen overkwam van Sporting CP, viel na rust in bij Frankfurt. Tien minuten later was hij al trefzeker met een kopbal uit een voorzet vanaf rechts van Gonçalo Paciência.

Dost bracht zijn ploeg op gelijke hoogte, nadat Rouwen Hennings de score tien minuten voor rust had geopend voor Düsseldorf. De Duitse spits kopte raak uit een voorzet van Alfredo Morales.

Na de gelijkmaker kwam Dost niet meer in de buurt van een tweede treffer. Paciencia bezorgde zijn ploeg in de slotfase wel de overwinning door de bal bij een snelle aanval in de verre hoek te schuiven.

Door de overwinning staat Frankfurt nu zevende met zes punten uit drie wedstrijden. Düsseldorf bezet met drie punten de twaalfde plaats.