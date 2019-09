Bas Dost heeft zijn debuut voor Eintracht Frankfurt in de Bundesliga zondag opgeluisterd met een doelpunt. De spits tekende voor de gelijkmaker in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.

De dertigjarige Dost, die eerder deze week na stroeve onderhandelingen overkwam van Sporting CP, viel na rust in bij Frankfurt. Tien minuten later was hij al trefzeker met een kopbal uit een voorzet vanaf rechts van Gonçalo Paciência.

Dost bracht zijn ploeg op gelijke hoogte, nadat Rouwen Hennings de score tien minuten voor rust had geopend voor Düsseldorf. De Duitse spits kopte raak uit een voorzet van Alfredo Morales.

Na de gelijkmaker kwam Dost niet in de buurt van een tweede treffer. Paciencia bezorgde zijn ploeg in de slotfase wel de overwinning door de bal bij een snelle aanval in de verre hoek te schuiven. Door de overwinning staat Frankfurt nu zevende met zes punten uit drie wedstrijden.

Eerder op zondag boekte Davy Klaassen met Werder Bremen een moeizame thuiszege op FC Augsburg: 3-2. Yuya Osako bezorgde zijn ploeg de winst, nadat Augsburg zich met goals van Ruben Vargas tot tweemaal toe had teruggeknokt. Werder boekte de eerste competitiezege van het seizoen en steeg naar de dertiende plaats.

Gelijkspel Kluivert met AS Roma in derby

In de Serie A speelde Justin Kluivert met AS Roma gelijk in de derby tegen Lazio: 1-1. Aleksandar Kolarov opende al vroeg de score voor Roma uit een penalty en Luis Alberto zorgde na een klein uur voor de gelijkmaker.

In het eerste half uur raakten Lucas Leiva, Ciro Immobile, Joaquín Correa (Lazio) én Nicolò Zaniolo (Roma) allemaal de paal. Kluivert maakte de negentig minuten vol bij Roma. De Nederlander Bobby Adekanye bleef op de bank bij Lazio.

Door het gelijkspel neemt Roma nu met twee punten uit twee wedstrijden de vijftiebde plek in. Lazio staat met vier punten vierde en heeft twee punten minder dan Juventus, dat zaterdag met Matthijs de Ligt in de basis een spectaculaire zege (4-3) op Napoli boekte.

Vreugde bij Torino, dat met 3-2 van Atalanta won (Foto: Pro Shots)

Lukaku scoort voor winnend Internazionale

Naast Juventus zijn Internazionale en Torino na twee speelronden nog zonder puntenverlies. Romelu Lukaku schonk Internazionale zondagavond de zege bij Cagliari door in de 72e minuut een strafschop te benutten: 1-2.

Stefan de Vrij ontbrak bij Internazionale door een blessure. De verdediger meldde zich zondag af bij Oranje-bondscoach Ronald Koeman voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland (6 september) en Estland (9 september).

Torino won met 3-2 van Atalanta, de ploeg van de basiskrachten Hans Hateboer en Marten de Roon. Twee goals van de Colombiaanse spits Duván Zapata waren niet voldoende voor Atalanta, ook omdat Hateboer in de extra tijd in kansrijke positie over kopte,

