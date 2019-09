Erik ten Hag gaat maandagavond niet naar het Voetballer van het Jaar Gala in Hilversum. De trainer van Ajax is het niet eens met de manier waarop De Telegraaf, dat organisator is van het evenement, verslag doet en dus blijft hij thuis.

"Of het een statement is? Dat weet ik niet. Maar gezien de afgelopen tijd, voel ik me niet zo geroepen om erheen te gaan", zei Ten Hag zondag na de 1-4-zege van Ajax op Sparta tegenover FOX Sports. "Ik ga niet gezellig doen met mensen die suggestief zijn."

De Telegraaf meldde onlangs dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic geen goede band zouden hebben met Ten Hag. Het tweetal zou balen van het vertrek van assistent-trainer Alfred Schreuder naar 1899 Hoffenheim, want met hem hadden ze wel een klik. Anderzijds kreeg Schreuder van andere media het verwijt dat hij gelekt zou hebben en dus niet loyaal zou zijn geweest naar Ten Hag.

"Ik heb veel insinuaties en suggesties gehoord" reageerde Ten Hag zondag op de geruchten over hem en Schreuder. "Ik ga uit van loyaliteit en vertrouwen. Alfred en ik hebben succesvol samengewerkt en een heel mooi seizoen gehad. Nu zijn zijn we bezig met een nieuw seizoen en daar richt ik me op.

Zowel Hakim Ziyech (twee keer) als Dusan Tadic was zondag trefzeker tegen Sparta. (Foto: Pro Shots)

Prijzen voor Tadic, De Jong en De Ligt

Overigens vertelde Ten Hag het ergens ook jammer te vinden dat hij niet naar het gala gaat. "Want Matthijs de Ligt, Dusan Tadic en Frenkie de Jong vallen in de prijzen. En ik was hun trainer", aldus Ten Hag.

De Ligt, die Ajax deze zomer verruilde voor Juventus, krijgt de Gouden Schoen, de prijs voor de beste speler van het seizoen 2018/2019. Tadic krijgt de Bronzen Schoen en De Jong, die van Ajax naar FC Barcelona ging, is verkozen tot het grootste talent.

De Zilveren Schoen gaat naar oud-PSV'er Luuk de Jong, die sinds dit seizoen voor Sevilla speelt.