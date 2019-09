Feyenoord heeft eindelijk de eerste competitiezege van het seizoen geboekt. Na drie remises op rij werd zondag uit bij Willem II met 0-1 gewonnen.

Steven Berghuis maakte een kwartier voor tijd uit een penalty het winnende doelpunt. De strafschop werd toegekend na een overtreding op spits Luis Sinisterra, die in de basis stond als vervanger van de geblesseerde Sam Larsson.

Feyenoord begon de competitie met gelijke spelen tegen Sparta Rotterdam (2-2), sc Heerenveen (1-1) en FC Utrecht (1-1). Ten koste van Dinamo Tbilisi en Hapoel Be’er Sheva bereikten de Rotterdammers wel de groepsfase van de Europa League.

Willem II was als koploper van de Eredivisie aan de speelronde begonnen. De Tilburgers, die wel een wedstrijd meer hebben gespeeld dan de clubs met Europese verplichtingen, moeten de koppositie nu afstaan aan Vitesse. Feyenoord klimt op naar de middenmoot.

Vreugde na afloop bij Renato Tapia, die vorig seizoen nog voor Willem II speelde. (Foto: Pro Shots)

Penalty helpt Feyenoord aan drie punten

Feyenoord tankte donderdag vertrouwen door in de play-offs van de Europa League in Israël een overtuigende 0-3-zege te boeken op Hapoel Be’er Sheva. Tegen Willem II had de ploeg van trainer Jaap Stam het echter beduidend lastiger om kansen te creëren.

Orkun Kökcü was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt voor Feyenoord. De middenvelder knalde de bal van afstand op de lat. Willem II kon daar alleen een poging van Vangelis Pavlidis, met vier goals gedeeld topscorer van de Eredivisie, tegenover stellen.

Na rust gooide Willem II de schroom wat van zich af en werd Feyenoord bij vlagen ver teruggedrongen. Een onhandige actie van Justin Ogenia deed de ploeg van Adrie Koster echter de das om.

De verdediger, die één minuut daarvoor als invaller in het veld was gekomen, werkte Sinisterra tegen de grond in het strafschopgebied. Berghuis schoot vervolgens via de vingertoppen van doelman Timon Wellenreuther raak vanaf de stip.

Willem II-keeper Timon Wellenreuther kreeg nog zijn vingertoppen tegen de penalty van Steven Berghuis. (Foto: Pro Shots)

Willem II mist grote kans op gelijkmaker

Omdat Feyenoord verzuimde uit de counter de wedstrijd in het slot te gooien, kon Willem II in de slotfase nog bijna een gelijkspel uit het vuur slepen. Elton Kabangu miste een enorme kans door de bal van dichtbij naast het doel van Kenneth Vermeer te schuiven.

Met negen punten uit vijf wedstrijden zakt Willem II naar de vierde plaats in de Eredivisie, achter Vitesse (5-11), Ajax (4-10) en FC Twente (5-9). Ook PSV, dat het om 20.00 uur in Waalwijk opneemt tegen RKC, kan de Tilburgers nog passeren. Feyenoord staat met zes punten uit vier duels voorlopig negende.

