Celtic heeft zondag in Schotland de 'Old Firm' tegen Rangers FC gewonnen. De regerend landskampioen was in het Ibrox Stadium met 0-2 te sterk voor de aartsrivaal.

Celtic had het behoorlijk lastig met Rangers en produceerde in de eerste helft slechts één schot tussen de palen. Die poging van Odsonne Édouard leverde na ruim een half uur wel een doelpunt op. De Franse aanvaller passeerde doelman Allan McGregor in de verre hoek.

Na rust maakte Rangers het spel, maar creëerde de thuisploeg nauwelijks kansen. Celtic loerde op de counter en zorgde in blessuretijd voor de beslissing. De net ingevallen Jonathan Hayes rondde een snelle uitbraak van 'The Bhoys' in twee instanties af.

De 'Old Firm' leek ditmaal zonder rode kaarten te eindigen, maar diep in blessuretijd werd Rangers-invaller Jordan Jones nog van het veld gestuurd. De Noord-Ier werd bestraft voor een stevige tackle op Moritz Bauer.

Met de overwinning deelde Celtic een belangrijke tik uit in de strijd om de landstitel. De ploeg van coach Neil Lennon gaat met twaalf punten uit vier duels aan kop. Rangers leed zijn eerste nederlaag van het seizoen en staat met negen punten tweede.

Het Rangers van coach Steven Gerrard is in de groepsfase van de Europa League een van de tegenstanders van Feyenoord. Op 19 september gaan de Rotterdammers in hun eerste groepswedstrijd op bezoek bij de Schotse club.