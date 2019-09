De Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Het enerverende duel in het Emirates Stadium eindigde in 2-2.

Tottenham, dat met vier punten uit drie wedstrijden matig aan het seizoen in de Premier League was begonnen, kwam op bezoek bij de aartsrivaal al na tien minuten op voorsprong. Christian Eriksen scoorde uit de rebound na een schot van Erik Lamela.

Vijf minuten voor rust kwamen de bezoekers zelfs op 0-2 door een benutte strafschop van Harry Kane, maar in de blessuretijd van de eerste helft zorgde Alexandre Lacazette voor de aansluitingstreffer.

Pierre-Emerick Aubameyang bracht Arsenal twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte. De spits uit Gabon scoorde na een geweldige pass van Mattéo Guendouzi.

Pierre-Emerick Aubameyang en Mattéo Guendouzi springen elkaar in de armen na de 2-2. (Foto: Pro Shots)

Arsenal en 'Spurs' al op flinke achterstand

De thuisploeg pakte daarna nog bijna de volle buit. Een doelpunt van Sokratis Papastathopoulos werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant raakte Kane de paal.

Arsenal staat met zeven punten uit vier duels op de vijfde plaats in de Premier League, Tottenham (vijf punten) is de nummer negen.

Beide ploegen hebben al een behoorlijke achterstand op Liverpool, dat na vier wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies is. Regerend kampioen Manchester City is met tien punten de nummer twee.

Richarlison hielp Everton aan drie punten. (Foto: Pro Shots)

Richarlison scoort twee keer voor Everton

Everton boekte zijn tweede zege van het seizoen. De ploeg van trainer Marco Silva was op Goodison Park met 3-2 te sterk voor Wolverhampton Wanderers, dat na vier wedstrijden pas drie punten heeft.

Na een kwartier leidde Everton al met 2-1 door goals van Richarlison en Alex Iwobi. Tussendoor was Romain Saïss trefzeker voor Wolverhampton. Het was vervolgens lang wachten op meer treffers.

Raúl Jiménez tekende een kwartier voor tijd voor de 2-2, maar door het tweede doelpunt van Richarlison won Everton alsnog. In de vijfde minuut van de blessuretijd kreeg Willy Boly nog zijn tweede gele kaart en dus rood, waardoor Wolverhampton het duel met tien man beëindigde.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League

Het ging er af en toe hard aan toe tussen Rangers en Celtic. (Foto: Pro Shots)

Celtic wint 'Old Firm' van Rangers

In Schotland won Celtic de 'Old Firm' tegen Rangers FC gewonnen. De regerend landskampioen van de Schotse Premiership was in het Ibrox Stadium met 0-2 te sterk voor de aartsrivaal. In de Engelse Premier League was Everton met 2-3 te sterk voor Wolverhampton Wanderers.

Celtic had het behoorlijk lastig met Rangers en produceerde in de eerste helft slechts één schot tussen de palen. Die poging van Odsonne Édouard leverde na ruim een half uur wel een doelpunt op. De Franse aanvaller passeerde doelman Allan McGregor in de verre hoek.

Na rust maakte Rangers het spel, maar creëerde de thuisploeg nauwelijks kansen. Celtic loerde op de counter en zorgde in blessuretijd voor de beslissing. De net ingevallen Jonathan Hayes rondde een snelle uitbraak van 'The Bhoys' in twee instanties af.

Rangers eindigt duel met tien man

De 'Old Firm' leek ditmaal zonder rode kaarten te eindigen, maar diep in blessuretijd werd Rangers-invaller Jordan Jones nog van het veld gestuurd. De Noord-Ier werd bestraft voor een stevige tackle op Moritz Bauer.

Met de overwinning deelde Celtic een belangrijke tik uit in de strijd om de landstitel. De ploeg van coach Neil Lennon gaat met twaalf punten uit vier duels aan kop. Rangers leed zijn eerste nederlaag van het seizoen en staat met negen punten tweede.

Het Rangers van coach Steven Gerrard is in de groepsfase van de Europa League een van de tegenstanders van Feyenoord. Op 19 september gaan de Rotterdammers in hun eerste groepswedstrijd op bezoek bij de Schotse club.