Feyenoord zou zich hebben verzekerd van de komst van Marcos Senesi. De Argentijnse verdediger wordt voor ruim 6 miljoen euro overgenomen van San Lorenzo, melden het AD en De Telegraaf zondag.

De 22-jarige Senesi zou maandag medisch worden gekeurd, waarna later op de dag de presentatie moet volgen.

Senesi kwam zaterdagavond nog in actie voor San Lorenzo en nam daarna huilend afscheid van de supporters. De centrale verdediger speelde sinds zijn profdebuut in 2016 voor de club die uitkomt op het hoogste Argentijnse niveau en had nog een contract tot medio 2020.

Senesi werd deze maand geselecteerd voor de Argentijnse nationale ploeg en kan volgende week in de vriendschappelijke interland tegen Chili of Mexico zijn debuut maken. Hij beschikt tevens over een Italiaans paspoort.

Feyenoord haalde eerder al verdediger Ié

Feyenoord versterkte zich eerder deze transferperiode al met centrale verdediger Edgar Ié. De Portugees wordt gehuurd van Trabzonspor en maakte in zijn eerste duels voor Feyenoord een sterke indruk.

Senesi zal verder de concurrentie moeten aangaan met Eric Botteghin en Sven van Beek. Jan-Arie van der Heijden lijkt op het punt te staan om bij de Rotterdammers te vertrekken.

Feyenoord is met drie punten uit de eerste drie duels slecht begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Jaap Stam plaatste zich wel voor de groepsfase van de Europa League.