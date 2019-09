Ajax begint zondag met Quincy Promes aan de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Klaas-Jan Huntelaar moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Promes in de basis staat bij Ajax. Twee weken geleden deed hij in het uitduel met VVV-Venlo (1-4) voor het eerst vanaf de aftrap mee.

Trainer Erik ten Hag voert ten opzichte van de gewonnen return tegen APOEL in de play-offs van de Champions League (2-0) verder geen wijzigingen door in zijn opstelling. Promes bleef afgelopen woensdag negentig minuten op de bank en Huntelaar speelde toen de hele wedstrijd.

Ajax moet het evenals tegen APOEL zonder Donny van de Beek stellen. De middenvelder heeft nog te veel last van een spierblessure. Ten Hag beschikt verder over een fitte selectie.

Net als Huntelaar moet Noussair Mazraoui zich dus tevredenstellen met een plek op de bank. De rechtsback kon tegen APOEL niet meedoen vanwege een schorsing en werd vervangen door Sergiño Dest, die ook tegen Sparta rechtsbackpositie inneemt.

Quincy Promes zat tegen APOEL nog negentig minuten op de bank. (Foto: Pro Shots)

Eerste competitiewedstrijd Ajax in twee weken

Ajax komt voor het eerst in twee weken weer in actie in de competitie. Aanvankelijk zouden de Amsterdammers vorige week voor eigen publiek tegen Fortuna Sittard spelen, maar die wedstrijd werd door de KNVB verplaatst zodat de ploeg zich optimaal kon voorbereiden op de return tegen APOEL.

Ajax bezet met zeven punten uit drie wedstrijden de vierde plaats in de Eredivisie. Sparta staat met acht punten één plek hoger op de ranglijst, maar heeft wel een duel meer gespeeld.

De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Jochem Kamphuis.

Opstelling Sparta Rotterdam: Coremans; Abels, Matheij, Vriends, Faye; Harroui, Auassar, Rigo, Smeets; Rayhi, Dervisoglu.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Martínez; Ziyech, Promes, Neres; Tadic.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie