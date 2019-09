Rajiv van La Parra heeft zondag een contract voor drie jaar bij Rode Ster Belgrado getekend. De voormalig jeugdinternational van Oranje komt over van Championship-club Huddersfield Town.

"Met Van La Parra hebben we een nieuwe speler die ons kan helpen in beide binnenlandse competities en in de Champions League", meldt de Servische topclub op zijn website. De landskampioen speelt in groep B van het miljoenenbal tegen Bayern München, Tottenham Hotspur en Olympiakos Piraeus.

Rode Ster betaalt naar verluidt 1,25 miljoen euro voor de 28-jarige aanvaller. Van La Parra speelde afgelopen twee seizoenen met Huddersfield 38 duels in de Premier League. Het afgelopen half jaar bracht hij op huurbasis door bij Middlesbrough in het Championship.

De halfbroer van Liverpool-speler Georginio Wijnaldum en neef van voormalig Real Madrid-speler Royston Drenthe speelde eerder in Frankrijk voor Caen, in de Eredivisie voor sc Heerenveen en in het Engelse Championship voor Wolverhampton Wanderers en Brighton & Hove Albion.

Rode Ster werd dertig keer landskampioen van voormalig Joegoslavië, Servië en Montenegro en Servië en veroverde 24 keer de nationale beker.

Maandagavond sluit de transfermarkt in de meeste grote Europese competities.